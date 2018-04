Blitz anti-Montanelli a giardini Milano

Il clan delle donne sgominato dal Blitz nel Vesuviano : tagliava la droga con gli antidolorifici : donne a gestire l'affare droga e dosi di crack preparate pericolosamente in maniera artigianale, in laboratori casalinghi, tagliando la cocaina con mannite e compresse di Vivin C. E un ruolo attivo ...

Abruzzo - Blitz Nas in risotanti etnici : 9.08 I Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito una serie di controlli nel settore della ristorazione etnica in tutto l'Abruzzo. I militari hanno ispezionato complessivamente 16 attività. Sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività due imprese alimentari, sequestrati 380 kg di alimenti, segnalate 12 persone all'autorità sanitaria e amministrativa ed elevate violazioni amministrative per 18.000 euro. Il valore delle attività e ...

Blitz antidroga : controlli a Tor Sapienza e San Basilio - sequestrate centinaia di dosi : Quattro spacciatori arrestati, centinaia di dosi sequestrati ed un continuo controllo del territorio. Questo il bilancio delle ultime 24 ore di controlli dei Carabinieri. A San Basilio, i milirari del ...

Blitz di un gruppo estremista di destra francese contro la rotta dei migranti dall'Italia : Il movimento francese di estrema destra "Generation Identitaire" ha condotto un Blitz al confine con l'Italia sulle rotte percorse dai migranti che tentano di valicare le Alpi. Un centinaio di ...

Migranti - Blitz estrema destra sulle Alpi : ANSA, - TORINO, 21 APR - blitz di un gruppo di militanti francesi di estrema destra di 'Generazione identitaria' al Colle della Scala, che congiunge la Valle di Susa con la francese Val de la Clarèe ...

Blitz antidroga a Pordenone : 28 stranieri arrestati : Questa mattina, a Pordenone , la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato sono stati impegnati nella cattura di 22 stranieri , quasi tutti richiedenti asilo, di ...

Napoli - Blitz contro spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antidroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Blitz antidroga a Pordenone : E' iniziata questa mattina a Pordenone una vasta operazione antidroga , che sta interessando diversi punti strategici della città, utilizzati per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Passati al ...

Trapani : Blitz antidroga - sottratti al mercato stupefacenti per 150 mila euro (2) : (AdnKronos) - A confermare l’avvenuto pagamento il rinvenimento del libro mastro dove Salvatore Regina "aveva annotato nel dettaglio le partite contabili aperte con tutti suoi pusher". "Altra vicenda che consentiva di tracciare il ruolo di vertice all’interno del sodalizio appositamente organizzato

Trapani : Blitz antidroga - sottratti al mercato stupefacenti per 150 mila euro : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – L’operazione antidroga della Polizia di Stato di Trapani che all’alba di oggi ha portato in carcere undici persone nel trapanese, ha contribuito a far luce su un vasto traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina che nell’arco di sei mesi “ha consentito di sottrarre al mercato locale stupefacenti per un controvalore di circa 150.000 euro”. E’ quanto dicono ...

Blitz anticamorra - presi 8 'scissionisti' : ANSA, - NAPOLI, 9 APR - Iniziarono a spacciare droga in alcuni comuni dell'hinterland a nord di Napoli ma senza placet del "boss", che reagì scatenando agguati e omicidi: i carabinieri del Nucleo ...