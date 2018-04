Berlusconi | Faremo governo di minoranza Troveremo voti in Parlamento

ilgiornale

(Di domenica 29 aprile 2018) Silviodelinea la road map per la soluzione del "rebus". Il Cavaliere sottolinea il risultato elettorale del centrodestra alle urne lo scorso 4 marzo e rivendica per la coalizione l'incarico di formare il nuovo esecutivo. Per il leader di Forza Italia la strada da seguire è una sola: "Undi centrodestra che va ina chiedere il consenso o almeno l"astensione alle altre forze politiche e ai singoli parlamentari sulla base di un programma che riprenda quello votato dai nostri elettori che ci hanno fatto arrivare primi alle elezioni", afferma in un'intervista al Corriere. Poi mette nel mirino i grillini e il loro capo politico, Luigi Di Maio: "Non riesco a prendere sul serio le dichiarazioni di Di Maio. Però sarebbe grave mettere in pericolo una delle maggiori aziende che fanno comunicazione e cultura in Italia e in Europa, dando lavoro a decine di ...