Berlusconi | ora governo di minoranza del centrodestra

Silvio Berlusconi lancia il governo di minoranza del centrodestra : "Troveremo i voti" : "Un governo di centrodestra di minoranza "in Europa non sarebbe una novità, solo in Italia sembra una cosa strana, se fallisce il dialogo fra 5 Stelle e Pd non ci sarebbe nulla di anomalo in un governo di centrodestra che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l'astensione delle altre forze politiche o dei singoli parlamentari". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere della Sera in cui ...

Lele Mora : «La galera - Berlusconi - io e Loro» : Lele Mora, le è piaciuto il film Loro? «Per nulla. Mostrava solo cocaina e trombate. Ma io, ad Arcore, non ho mai visto polvere bianca e volgarità». E cosa ha visto? «Un bel circo, con nani, cantanti e ballerine». Perché Berlusconi mise su un «circo»? «Vede, il Presidente è come un re. E come tutti i re, sa che alla fine si ritroverà solo. Per questo amava circondarsi di persone. Alla fine di una giornata intera con tutti quei politici pesanti ...

Fratelli di Crozza - Sorrentino difende Loro e spiega perché Berlusconi compare dopo un’ora : “Ecco cosa deve fare un buon regista” : Maurizio Crozza nei panni del regista premio oscar Paolo Sorrentino, nel corso la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende il suo nuovo film Loro da chi non ha apprezzato l’entrata in scena del personaggio di Berlusconi dopo un’ora dall’inizio del film: “Un film buono è quello dove per tutta la prima ora il pubblico si chiede: “Ma abbiamo sbagliato sala?”. Io credo che un buon regista ...