Berlusconi | «Il centrodestra può fare un governo di minoranza Troveremo i consensi»

Berlusconi e Salvini a Trieste<br>"Nessuno dividerà il Centrodestra" : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si dimostrano più uniti che mai. Ieri sera, terminata la campagna elettorale in Friuli-Venezia Giulia in vista delle elezioni di domani, 29 aprile 2018, il leader della Lega e quello di Forza Italia si sono ritrovati in un bar in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste per festeggiare dopo una giornata di comizi e interventi.Lì, stando a quanto riferisce il quotidiani La Repubblica - al momento non esistono ...

Governo - Berlusconi : 'Il centrodestra si presenti in Aula' : "L'unica soluzione che vediamo è un Governo di centrodestra che si presenti in Parlamento con dei progetti concreti". Lo afferma Silvio Berlusconi in merito alle trattative in corso tra il Movimento 5 ...

Salvini e Berlusconi si abbracciano : 'Il centrodestra è unito' - : I due leader si sono incontrati a Trieste confermando l'unità di intenti del centrodestra dopo il fallimento delle trattative con il M5s per la formazione del governo. Grillo: "Si può tornare a votare"...

Salvini e Berlusconi : «Centrodestra unito» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento 5 Stelle dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

SALVINI : "MAI COL PD : GOVERNO M5S - CENTRODESTRA"/ Video - ma Berlusconi vuole “sabotare” l'asse con Di Maio... : GOVERNO, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Berlusconi : “Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata” : Berlusconi: “Salvini non lascia il centrodestra, rottura inventata” Secondo il leader di Forza Italia “sarebbe un male tornare al voto”. Il segretario della Lega: “Non possiamo tenere il Paese sospeso per altri mesi” Continua a leggere

Berlusconi lancia il centrodestra di minoranza. "Serve un programma per i primi 100 giorni" : Silvio Berlusconi è pronto per un governo di minoranza a guida centrodestra. "Sì, è un governo che in altri paesi non ha suscitato nessuna sorpresa - afferma il presidente di Forza Italia ai microfoni di 'Rainews24' -, un esecutivo di chi ha vinto le elezioni, che si presenta con un programma molto concreto, di 3-4 cose che si impegna a fare nei primi 100 giorni, e chiede al Parlamento la maggioranza si questo progetto"."Non ...

Berlusconi : "Governo al centrodestra Pd-M5s? La fine dei dem" : Silvio Berlusconi prosegue il suo tour per le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica prossima. Il Cavaliere è arrivato a Trieste e ha anche parlato degli scenari per la soluzione del '...

Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, - "Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Il Centrodestra teme l'accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Berlusconi : 'Il centrodestra è unito e non si può dividere' : "Abbiamo 172 parlamentari eletti con il voto di tutti: la nostra è una forza politica unita, che non si può dividere". Lo ha detto, riferendosi al centrodestra, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Pordenone in vista delle Regionali di domenica. "La nostra ...