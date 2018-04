Boxe - Benvenuti sta meglio : 'Commosso per l'affetto ricevuto' : Tra gli altri, quelli degli amici più stretti, ma anche tanti di tutto il mondo dello sport, del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni'

Nino Benvenuti sta meglio : Benvenuti, olimpionico a Roma 1960 e due volte campione del mondo, pochi giorni fa ha compiuto 80 anni. Ieri è stato colpito da un malore e ricoverato in codice rosso.

NINO Benvenuti - COME STA DOPO IL MALORE?/ Ricovero in codice rosso in ospedale : prognosi riservata : NINO BENVENUTI, malore e Ricovero in codice rosso: accertamenti d'urgenza per l'ex pugile. COME sta? Le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex campione del mondo(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:51:00 GMT)

