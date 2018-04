Benevento - Udinese 0-0 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Atalanta-Genoa - Benevento-Udinese - Sampdoria-Cagliari - Verona-Spal : Atalanta-Genoa: SEGUI LA DIRETTA Benevento-Udinese: SEGUI LA DIRETTA Sampdoria-Cagliari: SEGUI LA DIRETTA Verona-Spal: SEGUI LA DIRETTA

Benevento - Udinese : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Benevento Udinese: presentazione del match, precedenti, probabili formazioni, risultato e tabellino della sfida in programma domenica 29 aprile dalle ore 15 Benevento Oggi, allo stadio Ciro Vigorito, ...

Udinese - Tudor : “a Benevento speriamo nella svolta” : “speriamo sia la svolta”. È con queste parole che il neoallenatore dell’Udinese, Igor Tudor, ha presentato la delicata trasferta di domani a Benevento. “Non bisogna fare calcoli, perché questo crea solo ansia – ha aggiunto Tudor -. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, sulle cose concrete da fare in fase offensiva e difensiva; il risultato deve venire come conseguenza”. Di fronte ci sarà il Benevento che, ...

Udinese - Tudor : 'Squadra depressa - a Benevento la svolta' : 'C'è un pò di depressione, ansia e di stanchezza mentale e non è strano dopo 11 sconfitte. Ho fatto quello che potevo in poco tempo, sia sul campo che nella mente dei giocatori. Dobbiamo reagire, ...

Probabili Formazioni Benevento-Udinese - Serie A 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benevento-Udinese, Serie A 2017/2018, 35^ Giornata ore 15.00: analisi e pronostico della partita. Esordio in panchina per Igor Tudor nei friulani. Nonostante il successo contro il Milan, il Benevento è retrocesso matematicamente in Serie B con due turni d’anticipo a causa dell’Udinese, che si è fatta battere dal Crotone in casa. Per i friulani si è trattata dell’undicesima sconfitta consecutiva ...

Benevento-Udinese : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : dove vederla IN TV E streaming Benevento-Udinese sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, sul canale Sky Calcio 4, e in streaming su Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc. probabili formazioni ...