Beautiful | puntate americane | Steffy implora il perdono di Bill

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Bill fa incendiare la Spectra! : Continuano le nostre anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane: dal 30 aprile al 5 maggio 2018 Bill supererà ogni limite! La settimana inizierà con Sheila ricatterà James e il medico la asseconderà, per evitare scandali professionali. Wyatt e Katie rischieranno di essere sorpresi da Bill e sarà una situazione molto imbarazzante, ma per il momento la loro relazione rimarrà segreta. Alla Spencer, intanto, Bill sarà quasi pronto a demolire ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Bill fa incendiare la Spectra! : Continuano le nostre anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane: dal 30 aprile al 5 maggio 2018 Bill supererà ogni limite! La settimana inizierà con Sheila ricatterà James e il medico la asseconderà, per evitare scandali professionali. Wyatt e Katie rischieranno di essere sorpresi da Bill e sarà una situazione molto imbarazzante, ma per il momento la loro relazione rimarrà segreta. Alla Spencer, intanto, Bill sarà quasi pronto a demolire ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: Sheila ricatta James affinché lui dichiari che, viste le sue condizioni, non potrà muoversi da casa di Eric. Brooke è molto preoccupata per questo e cerca di capire da James quale sia la verità. Wyatt e Katie stanno condividendo un momento di intimità quando l’arrivo inaspettato di Bill crea una situazione abbastanza imbarazzante. Mentre alla Spencer ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Sally intrappolata tra le fiamme! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: un incendio distrugge tutto il lavoro di Sally che rischia di morire! Anticipazioni Beautiful: Bill ordina di appiccare un incendio per distruggere la Spectra Fashions! Ennesima lite tra Quinn e Sheila che viene cacciata via da Villa Forrester! I sospetti di Liam… Un incendio appiccato da Bill Spencer manderà in fumo tutto il lavoro di Sally ...

Beautiful : SALLY SPECTRA già di ritorno nelle puntate americane [Anticipazioni] : L’episodio di Beautiful che negli Stati Uniti è andato in onda lo scorso 5 aprile avrebbe dovuto segnare l’uscita di scena di SALLY SPECTRA dalle vicende ambientate a Los Angeles, tuttavia la sua interprete Courtney Hope ha già ufficializzato il suo ritorno tramite i social network. Settimane fa, proprio l’attrice dava l’arrivederci alla soap e né lei né i fan si aspettavano un rientro in scena così immediato! A quanto ...

Beautiful - puntate al 28 aprile 2018 : Sheila fuori di testa - ecco chi minaccerà Video : Nuovo appuntamento dedicato agli spoiler settimanali di Beautiful [Video], la telenovela statunitense in onda dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadra' negli episodi che verranno trasmessi dal 23 al 28 aprile 2018? Nel prosieguo dell'articolo troverete le trame complete. Bill minaccia suo figlio Liam Gli spoiler dei prossimi appuntamenti di #Beautiful ci rivelano che Eric prendera' una decisione molto importante. Il ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 23 al 28 aprile 2018 : Sheila ricatta James Warwick - Liam disobbedisce a Bill : Continuano le nostre anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane: dal 23 al 28 aprile 2018 preparatevi a tutto! Dopo essersi ferita durante uno scontro con Quinn, Sheila sarà ospite a casa Forrester, pure se la padrona di casa non sarà affatto d'accordo e questo porterà le due all'ennesimo scontro, verbale stavolta. CJ concederà ancora del tempo a sua cugina, rifiutando la nuova offerta di Bill, che sarà fuori controllo. Sally dovrà ...

Anticipazioni Beautiful : STEFFY scopre che TAYLOR ha sparato a BILL (puntate americane) : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, continua la rivelazione del ruolo che ha avuto TAYLOR Hayes nel tentato omicidio di BILL Spencer, a cui la psichiatra ha sparato alle spalle dopo essersi introdotta nella sua villa. Beautiful, Anticipazioni americane: il duro confronto tra BILL e TAYLOR Come è emerso dal duro confronto che i due hanno avuto (nel quale la donna a mo’ di dimostrazione ha puntato nuovamente l’arma contro ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 23 al 28 aprile : il ritorno di James! : Cari fan di Beautiful, siete pronti per un altro ritorno a sorpresa? Stavolta è il turno del dottor James Warwick, psichiatra amico di Taylor nonchè ex marito di Sheila! Il medico, interpretato da Ian Buchanan, è stato parte integrante della soap dal 1993 al 1999, per poi apparire di rado fino al 2011. Ora giungerà a Los Angeles per visitare Sheila, ferita dopo la violenta lite con Quinn. Vediamo insieme che ruolo avrà James nelle vicende di ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 28 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018: Quinn ha aggredito Sheila e lei è ferita, così Eric decide di farle passare qualche giorno a casa loro per farla riprendere. Quinn non è affatto d’accordo e le due donne finiscono con l’avere un acceso scontro verbale, minacciandosi a vicenda. C.J. decide di concedere ancora tempo a Sally e rinuncia all’offerta di Bill di cinque milioni in più. ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 23-28 aprile 2018 : Katie e Wyatt sul punto di essere beccati da Bill! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018: Bill va da Katie e rischia di sorprenderla con Wyatt! I ricatti di Sheila! Anticipazioni Beautiful: Sheila ed il suo piano per diventare la nuova matriarca Forrester! Bill contro Liam! Eric non è disposto a perdonare Ridge! Brooke lo ammonisce! Wyatt e Katie rischiano grosso! Intrise di colpi di scena sono le Anticipazioni Beautiful sui nuovi appuntamenti ...

Beautiful - puntate americane : il terzo incomodo : Anticipazioni Beautiful, trame americane: Sally e Thomas di nuovo insieme Il successo di Beautiful, che va in onda da più di trent’anni ormai, non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che presto ci sarà un ritorno di fiamma e, soprattutto, un nuovo matrimonio. Thomas, trasferitosi da tempo a New York per stare vicino a Caroline e al figlio Douglas, tornerà a Los Angeles e chiederà a Sally di ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 16 al 21 aprile : Quinn e Sheila vengono alle mani : Settimana da non perdere, fan di Beautiful! Nelle prossime puntate della soap, in onda da lunedì 16 a sabato 21 aprile, assisteremo ad una lite senza esclusione di colpi! Quinn e Sheila saranno protagoniste di un duro scontro, e dalle parole passeranno alle mani. Un vero e proprio show insomma, di cui vi mostreremo anche un piccolo anteprima. Per quanto riguarda invece il diabolico piano di Bill, Liam scoprirà tutto, e ovviamente non sarà per ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018: Ridge annuncia alla famiglia che Eric e Quinn sono tornati insieme. La Spectra dovrebbe festeggiare il successo di Montecarlo, ma è nel panico: Thomas è a New York per stare vicino a Caroline, che crede morente, e non può disegnare la prossima importantissima sfilata. Nonostante tutte le raccomandazioni fatte a Sally affinché non trapeli la notizia, la ragazza si ...