Baye Dame di nuovo all’attacco al GF 15 | “Denuncio Aida”

Grande Fratello 2018/ Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi - Lucia Bramieri e Baye Dame contro Mariana : Grande Fratello 2018, news dalla Casa: è già crisi tra Lucia Orlando e Filippo Contri? Intanto Lucia Bramieri e Baye Dame criticano Mariana(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:09:00 GMT)

AIDA NIZAR - Baye Dame ESPULSO?/ "Se non esce - me ne vado io" (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR, BAYE DAME ESPULSO? Il concorrente senegalese del Grande Fratello 2018 chiede la squalifica della spagnola o uscirà lui. In arrivo sorprese nella prossima puntata.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:35:00 GMT)

Baye Dame contro i concorrenti che parlano con Aida : “Falsi! Va isolata!” : Grande Fratello, Baye Dame sbotta contro i concorrenti: Il motivo? Aida Nizar I rapporti tra i concorrenti del Grande Fratello sono sempre più tesi, e quello che è successo pochi minuti fa durante la cena non fa altro che confermalo. A perdere la pazienza questa volta è stato (ancora una volta) Baye Dame. Il concorrente del […] L'articolo Baye Dame contro i concorrenti che parlano con Aida: “Falsi! Va isolata!” proviene da Gossip e Tv.

Baye Dame contro i concorrenti che parlano con Aida : “Siete ridicoli - falsi!” : Grande Fratello, Baye Dame sbotta contro i concorrenti: Il motivo? Aida Nizar I rapporti tra i concorrenti del Grande Fratello sono sempre più tesi, e quello che è successo pochi minuti fa durante la cena non fa altro che confermalo. A perdere la pazienza questa volta è stato (ancora una volta) Baye Dame. Il concorrente del […] L'articolo Baye Dame contro i concorrenti che parlano con Aida: “Siete ridicoli, falsi!” proviene da Gossip e Tv.

Aida Nizar - Baye Dame espulso?/ Pace con Luigi Favoloso : colpo di scena nella Casa (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar, Baye Dame sarà espulso? La concorrente spagnola del Grande Fratello 15 rivela l'aggressione subita nella notte e piange di fronte allo scherzo crudele di Luigi e Patrizia.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:10:00 GMT)

AIDA NIZAR - Baye Dame ESPULSO?/ "Stai prendendo in giro Patrizia" : confronto con Luigi (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR, BAYE DAME sarà ESPULSO? La concorrente spagnola del Grande Fratello 15 rivela l'aggressione subita nella notte e piange di fronte allo scherzo crudele di Luigi e Patrizia.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Grande Fratello - Baye Dame contro Aida Nizar. Il video inedito della vergogna : 'Ti sfondo - ti sei cac*** sotto e...' : Il senegalese Baye Dame contro Aida Nizar , al Grande Fratello è sempre più bullismo . Dopo la rissa verbale, sui social è spuntato un altro video di quella rissa, con dettagli ancora più sconcertanti.

GF 15 - Baye Dame lancia un maleficio a Aida Nizar? Social indignati : Aida Nizar vittima di una fattura di Baye? La confessione al Grande Fratello Baye Dame ha confessato a Filippo Contri di aver lanciato un maleficio a Aida Nizar, la concorrente vittima di violenza psicologica, fisica, verbale e quasi sessuale. Secondo le ultime voci diffuse sui Social, il senegalese ha parlato di uno strano mal di stomaco che non le passerà mai più, raccontando ciò che ha fatto con fierezza: “Quella sta male, ha male ...

'Baye Dame è la drag queen del Muccassassina' - l'indiscrezione fa il giro del web : Baye Dame di nuovo al centro del gossip. Dopo le polemiche per l'aggressione verbale nei confronti di Aida Nizar - in tanti sul web chiedono al Grande Fratello di prendere provvedimenti - è un altro ...

«Baye Dame è la drag queen del Muccassassina». L'indiscrezione fa il giro del web : Non accennano a placarsi le polemiche dopo l'aggressione verbale di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar . E mentre in tanti sul web chiedono al Grande Fratello di prendere provvedimenti, è un altro ...

Baye Dame disperato in lacrime dopo gli insulti choc ad Aida : ecco la decisione Video : Al #Grande Fratello 2018 è il momento della resa dei conti dopo la sfuriata choc di Baye Dame [Video] nei confronti di #Aida Nizar, che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social. Il concorrente di colore in questi giorni ha avuto un atteggiamento a dir poco aggressivo nei confronti di Aida, al punto da essere definito un bullo dagli spettatori che da casa stanno seguendo la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. La scelta del ...

Alessia e Matteo - Baye Dame svela interessi romantici | GF 15 : Alessia Prete e Matteo Gentili: sono in tanti i fan del GF 15 ad aver notato una certa attrazione fra i due concorrenti. Baye Dame conferma tutto parlando con l’amica, dopo aver raccolto una piccola confidenza dal calciatore. Sembra che la coppia tuttavia non nascerà mai sotto il cielo stellato del GF 15: entrambi avrebbero messo alcuni paletti che renderebbero impossibili risvolti romantici in tempi brevi. Alessia e Matteo saranno la ...

Lite al Grande Fratello 2018 : Aida vittima di violenza? Il Telefono Rosa chiede l’espulsione di Baye Dame : Un atto grave e da condannare, su questo tutti sembrano essere d'accordo dopo la Grande Lite al Grande Fratello 2018. Baye Dame ha esagerato e la stessa Barbara D'Urso ha chiesto un intervento severo alla produzione visto che lei, da sempre, combatte le violenze soprattutto quando queste hanno per vittime delle donne. La new entry spagnola sarà stata anche indisponente e magari provocatoria ma sicuramente Baye ha esagerato comportandosi in ...

Baye Dame disperato in lacrime dopo gli insulti choc ad Aida : ecco la decisione : Al Grande Fratello 2018 è il momento della resa dei conti dopo la sfuriata choc di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar, che ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social. Il concorrente di colore in questi giorni ha avuto un atteggiamento a dir poco aggressivo nei confronti di Aida, al punto da essere definito un bullo dagli spettatori che da casa stanno seguendo la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. La scelta del Grande Fratello ...