Basket | 28a giornata Serie A 2018 | Venezia in testa da sola | Pesaro fa il colpo a Milano

(Di domenica 29 aprile 2018) A due giornate dal termine la Reyersi porta inalla classifica in solitaria. I Campioni d’Italia in carica si impongono nettamente in casa contro la Betaland Capo d’Orlando con il punteggio di 104-85, trascinati dai 22 punti di Edgar Sosa, alla sua miglior prestazione con la nuova maglia.ine Capo d’Orlando ultima e vicina alla soluzione, perchè la VLsi è resa protagonista della vittoria più sorprendente di questa. I marchigiani sono stati capaci di espugnare il Forum e battere 75-70 l’Olimpiain una vittoria che conta tantissimo per la squadra di coach Massimo Galli, che ora deve difendere due punti di vantaggio nelle ultime due giornate. Una tripla di Travis Diener regala il successo 88-86 alla Vanoli Cremona nel derby contro la Germani Brescia, che resta comunque terza, anche perchè la Sidigas Avellino ...