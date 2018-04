Baselli espulso | Pjanic no | due falli identici ma provvedimento completamente diverso…

calcioweb.eu

: Orsato ieri, Orsato oggi. #TorinoJuve ed #InterJuve. Baselli ammonito (ed espulso), Pjanic no. Con questo è tutto,… - MatteoPedrosi : Orsato ieri, Orsato oggi. #TorinoJuve ed #InterJuve. Baselli ammonito (ed espulso), Pjanic no. Con questo è tutto,… - DaRonz82 : Visto che anche molti colleghi stanno cadendo nell'errore, per precisione cronistica va precisato che l'arbitro di… - ManuelMonzani : #Baselli in #JuventusTorino venne espulso per doppia ammonizione. Il secondo fallo è simile a quello (non sanzionat… -

(Di domenica 29 aprile 2018)no. E’ andata in scena ieri la gara di campionato valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Inter e Juventus. Partita condizionata dagli ‘orrori’ dell’arbitro Orsato, in particolar modo sbagliata la decisione dell’espulsione di Vecino, graziato invece in più do un’occasione. Nel frattempo due pesi e due misure su episodi praticamente, seconda ammonizione diin Juve-Torino, con i granata in dieci poi travolti per 4-0, nella gara di ieri esito diverso conincredibilmente non ammonito… LEGGI ANCHE –> Inter-Juve, polemiche a non finire. “nel recupero vinciamo” o “quanto recupero facciamo”: cosa avrà voluto dire Tagliavento? VIDEO L'articolono: duemadiverso… FOTO sembra essere ...