Baseball | Serie A1 2018 | secondo sweep per l’Unipolsai

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati - un’altra rimonta vincente : Equilibrio e rimonte caratterizzano il venerdì allo Stadio dei Pirati. Era successo al debutto contro il Nettuno City, è successo anche nella prima partita tra Rimini e Parma vinta 5-3 dai campioni d’Italia. Duran contro Casanova è sfida di alto livello in pedana, alla quale non si sottraggono i bomber: Romero spara un doppio in apertura per l’1-0 di Noguera, risponde Sambucci con il solo-homer dell’1-1. I pitcher concedono ...

Baseball - Serie A1 2018 : Padova a Nettuno per dimostrare di essere da playoff : Si alza il sipario sulla seconda giornata di campionato. Domani sera scenderanno in campo le due nettunesi, Padova, San Marino e Rimini. Un weekend questo che punta a dare i primi veri segnali del campionato dopo un opening day in cui tutti i pronostici sono stati rispettati, ma che ha riservato non poche sorprese facendo intravedere che, forse, potrebbe essere un campionato meno “scontato” del previsto. Esordio al Borghese per il ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le nuove regole penalizzano gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

Baseball - Serie A1 2018 : tutto come da pronostico nella prima giornata : tutto come da pronostico nella prima giornata del campionato di A1. Due vittorie per le favorite d’obbligo per un posto nei play off, vale a dire San Marino, Rimini e Bologna, e divisione della posta thrilling tra Nuova Città di Nettuno e Parma, che hanno dato vita ad una sfida a dir poco interessante al Borghese. Dieci valide per parte nel computo totale dei due incontri, nella prima partita si è assistito al testa a testa tra Richmond e ...

Baseball - Serie A1 2018 : nessun punto per Padule - sorride la T&A San Marino : È cominciata come meglio non avrebbe potuto la stagione di Serie A1 della T&A San Marino. Gli uomini di Mario Chiarini esordiscono con una doppietta a Sesto Fiorentino con Padule, vanno 2-0 in classifica. Nelle due vittorie, 0 punti subiti, 6 valide concesse e un line-up che ha prodotto 19 valide, col mirabile 9/16 dei primi quattro in gara2. Da segnalare i due fuoricampo, uno per partita, di Mattia Reginato. Gara 1 Tirata, ma mai in ...

Baseball - Serie A1 2018 : rimonta vincente per i Pirati di Rimini : Otto mesi dopo la conquista dello scudetto numero 13, tornano allo Stadio dei Pirati i campioni d’Italia che bagnano il debutto stagionale con un 4-2 sofferto, ribaltando la partita nelle riprese finali. L’era Pillisio si apre con il primo lancio della stagione del grande Elio Gambuti che consegna idealmente la pallina a un Logan Duran ancora al 60% del proprio potenziale. Nettuno City parte aggressivo, Gomez batte un doppio e la sua ...

Baseball - Serie A1 2018 : inizio vincente per l’Unipolsai Bologna : L’Unipolsai vince con un sesto inning da 5 punti che ha reso il resto della partita senza storia. Fin lì però, nella prima metà della partita, si è vista una Tommasin capace di creare problemi ai bolognesi. Jorge Martinez sul monte dei padroni di casa ha concesso (in particolare due valide al 3° e quattro l’inning dopo) assai più di Habek (un doppio a Vaglio al 2°, un bunt valido a Grimaudo al 5°). Sul 2 a 1 per il Padova (con ...