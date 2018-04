Baseball | Serie A1 2018 | anche gara-due è del Rimini

Baseball - Serie A1 2018 : T&A San Marino all’overtime con una rimonta da cinque punti : Difficile immaginare un film del genere. Sceneggiatura da Oscar per questa T&A, che al debutto casalingo batte il Nuova Città di Nettuno dopo aver rimontato due volte e dopo essere stata a un passo dal baratro nel primo extrainning, il 10°. La gara si chiude sul doppio a basi piene di Ferrini, che in un amen ribalta la partita e la porta dal 7-5 per i nettunesi all’8-7 per San Marino con conseguente tripudio a Serravalle. È stata sfida ...

Baseball - Serie A1 2018 : secondo sweep per l’Unipolsai : Dopo la doppietta rifilata al Padova nell’esordio del campionato, l’UnipolSai ha ottenuto il secondo sweep stagionale sconfiggendo il Padule in ambedue le sfide. Gl uomini di Daniele Frignani hanno dovuto sudare particolarmente nella prima sfida, terminata per 2-0, al termine di una bel duello tra i lanciatori delle due squadre. Oltre ai pitcher, i grandi protagonisti della sfida sono stati due prodotti del vivaio della Fortitudo, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati - un’altra rimonta vincente : Equilibrio e rimonte caratterizzano il venerdì allo Stadio dei Pirati. Era successo al debutto contro il Nettuno City, è successo anche nella prima partita tra Rimini e Parma vinta 5-3 dai campioni d’Italia. Duran contro Casanova è sfida di alto livello in pedana, alla quale non si sottraggono i bomber: Romero spara un doppio in apertura per l’1-0 di Noguera, risponde Sambucci con il solo-homer dell’1-1. I pitcher concedono ...

Baseball - Serie A1 2018 : Padova a Nettuno per dimostrare di essere da playoff : Si alza il sipario sulla seconda giornata di campionato. Domani sera scenderanno in campo le due nettunesi, Padova, San Marino e Rimini. Un weekend questo che punta a dare i primi veri segnali del campionato dopo un opening day in cui tutti i pronostici sono stati rispettati, ma che ha riservato non poche sorprese facendo intravedere che, forse, potrebbe essere un campionato meno “scontato” del previsto. Esordio al Borghese per il ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le nuove regole penalizzano gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

Baseball - Serie A1 2018 : tutto come da pronostico nella prima giornata : tutto come da pronostico nella prima giornata del campionato di A1. Due vittorie per le favorite d’obbligo per un posto nei play off, vale a dire San Marino, Rimini e Bologna, e divisione della posta thrilling tra Nuova Città di Nettuno e Parma, che hanno dato vita ad una sfida a dir poco interessante al Borghese. Dieci valide per parte nel computo totale dei due incontri, nella prima partita si è assistito al testa a testa tra Richmond e ...

Baseball - Serie A1 2018 : nessun punto per Padule - sorride la T&A San Marino : È cominciata come meglio non avrebbe potuto la stagione di Serie A1 della T&A San Marino. Gli uomini di Mario Chiarini esordiscono con una doppietta a Sesto Fiorentino con Padule, vanno 2-0 in classifica. Nelle due vittorie, 0 punti subiti, 6 valide concesse e un line-up che ha prodotto 19 valide, col mirabile 9/16 dei primi quattro in gara2. Da segnalare i due fuoricampo, uno per partita, di Mattia Reginato. Gara 1 Tirata, ma mai in ...

Baseball - Serie A1 2018 : rimonta vincente per i Pirati di Rimini : Otto mesi dopo la conquista dello scudetto numero 13, tornano allo Stadio dei Pirati i campioni d’Italia che bagnano il debutto stagionale con un 4-2 sofferto, ribaltando la partita nelle riprese finali. L’era Pillisio si apre con il primo lancio della stagione del grande Elio Gambuti che consegna idealmente la pallina a un Logan Duran ancora al 60% del proprio potenziale. Nettuno City parte aggressivo, Gomez batte un doppio e la sua ...

Baseball - Serie A1 2018 : inizio vincente per l’Unipolsai Bologna : L’Unipolsai vince con un sesto inning da 5 punti che ha reso il resto della partita senza storia. Fin lì però, nella prima metà della partita, si è vista una Tommasin capace di creare problemi ai bolognesi. Jorge Martinez sul monte dei padroni di casa ha concesso (in particolare due valide al 3° e quattro l’inning dopo) assai più di Habek (un doppio a Vaglio al 2°, un bunt valido a Grimaudo al 5°). Sul 2 a 1 per il Padova (con ...