Bankitalia alto debito e difficoltà banche | Italia è vulnerabile E pesanti tasse in

Bankitalia - gravi rischi Italia per difficoltà banche e debito alto. E nuove forti tasse in arrivo. Per chi : BankItalia analizza la situazione finanziaria Italia nel suo rapporto sulla Stabilità e le incertezze, molte, rimangono.

Bankitalia avverte : Italia vulnerabile per l'alto debito pubblico : "In Italia prosegue il rafforzamento delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese", "si riducono i rischi per il sistema bancario" e "nel 2017 è proseguito il miglioramento delle finanze pubbliche". E' in un quadro complessivamente positivo che la Banca d'Italia rileva le "aree di fragilità" ed i possibili elementi di rischio che permangono nel sistema economico del Paese ."In Italia l'impatto sul costo medio dei titoli di ...

Bankitalia : resta alto divario della ricchezza tra uomini e donne : Gli uomini hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% rispetto a quella delle donne. Nell'ambito della coppia la differenza raggiunge il 50% -

