Migliaia di profughi Rohingya fuggiti dal Myanmar (ex Birmania) nei campi di accoglienza di Cox's Bazar, in Bangladesh, hanno accolto la delegazione di osservatori inviata dall'Onu. Gli osservatori raccoglieranno testimonianze su stupri e omicidi denunciati dai profughi, nonché la loro versione dei fatti sulle azioni dei militari nello Stato di Rakhine, che le Nazioni Unite hanno già definito esplicitamente come "pulizia etnica". Gli inviati termineranno la loro visita in Myanmar, su invito della leader, Aung San Suu Kyi.(Di domenica 29 aprile 2018)

