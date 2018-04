Bambini registrati come figli di due genitori dello stesso sesso | una “progressiva presa

meteoweb.eu

: Il numero di rifugiati siriani nei paesi confinanti è ai massimi livelli mai registrati: 5,6 milioni di donne, uomi… - UNHCRItalia : Il numero di rifugiati siriani nei paesi confinanti è ai massimi livelli mai registrati: 5,6 milioni di donne, uomi… - palancellotti : RT @Don_Lazzara: Quando a Roma è stato affisso il manifesto #prolife, i radical chic si sono indignati perché violava la legge dello stato,… - 73luke73 : RT @IAmJamesTheBond: Registrati all'anagrafe bambini COMPRATI in USA e Canada da coppie gay maschili. A Roma: -

(Di domenica 29 aprile 2018) “C’e’ un mutamento nell’opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno,molti altri, non siamo un’allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente aidelle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica l’ex governatore della Puglia Nichi Vendola, in riferimento ai casi didi due, che rappresentano “una progressivad’atto della realtà“. “Il vuoto normativo va colmato, vanno rimossi gli ostacoli che possono ledere i diritti dei“. L'articolodi due: una “progressiva...