Ballando con le Stelle 2018 | Gessica Notaro si salva allo spareggio

Ballando con le Stelle 2018 - Cesare Bocci parla della malattia della moglie : Macerata, 29 aprile 2018 " L'ha già raccontata in un libro, certo. Ma per Cesare Bocci , parlare della malattia della moglie davanti alle telecamere di 'Ballando con le Stelle 2018' , non è facile. ...

Domenica In/ Anticipazioni : Manuela Arcuri - tanti ospiti e il “Processo a Ballando con le stelle” (29 aprile) : Domenica In, Anticipazioni del 29 aprile: Manuela Arcuri in studio con Cristina Parodi e tanti altri ospiti oltre al nuovo "Processo a Ballando con le stelle".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Gli ascolti di Amici 17 del 28 aprile non superano Ballando con le stelle nella serata di Suor Cristina : Gli ascolti di Amici 17 non superano quelli di Ballando con le stelle che si aggiudica la serata nella quale Suor Cristina è stata ballerina per una notte. nella fascia di sovrapposizione, il longevo programma di Milly Carlucci ha infatti fatto registrare il 20,8%, contro il 19,5% del talent di Canale 5 che sta perdendo troppi colpi rispetto al passato, nel quale solo una volta era capitato che Maria De Filippi stesse indietro a Rai1. Non ...

Suor Cristina meglio della parata di super ospiti - 'Ballando con le stelle' supera 'Amici' : 'Ballando con le stelle' vince la sfida del sabato sera contro 'Amici 17'. Milly Carlucci, spalleggiata da Suor Cristina, si aggiudica la serata del 28 aprile con 3.718.000 telespettatori per il 20,79%...

Giornata Internazionale della danza - Simona Atzori : Mi racconto Ballando - : Spesso negli spettacoli porto in scena la pittura e nei miei quadri porto la danza. Dipingo la danza e danzo la pittura. Entrambi sono importanti. La danza visivamente sparisce dopo lo spettacolo, ...

Ascolti TV 28 aprile/ Ballando con le stelle umilia il serale di Amici 2018 : il clamoroso flop della Queen : Ascolti TV 28 aprile, Ballando con le stelle 13 umilia il serale di Amici 2018 e vince: il clamoroso flop della Queen non si spiega... come mai ha fallito ancora?(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:13:00 GMT)

Analisi Auditel : Ballando con le stelle fra Amici e Ulisse : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre sulla soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 7% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Ballando con le stelle Tutti in pista che tocca il 20%, con la linea di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva ...

Ascolti tv 28 aprile 2018 : vince Ballando con le stelle (20 - 8%-18 - 5%) - Amici (19 - 5%) : Ascolti tv sabato 28 aprile 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 28 aprile 2018? Secondo gli ultimi dati, ieri sera su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le stelle 13 è stata vista da una media di 3 milioni 718 […] L'articolo Ascolti tv 28 aprile 2018: vince Ballando con le stelle (20,8%-18,5%), Amici (19,5%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs Amici 17 | Auditel 28 aprile 2018 : Sabato sera in giro per locali o casalingo davanti alla tv? Scopriamo assieme quanti di voi hanno optato per uno dei nove principali canali del digitale terrestre ieri sera e chi ha raggiunto il gradino più alto degli Ascolti tv ieri. Tra le valide alternative in onda sabato 28 aprile 2018, Rai 1 con ‘Ballando con le stelle‘ e Canale 5 con ‘Amici – Il serale‘. Ma vediamo tutti i dati Auditel di ieri. Ascolti tv ...

«Ballando con le stelle 2018» - scoppia il caso Ciacci : Giovanni Ciacci ci aveva visto lungo e la rumba, annunciata come scandalosa, non ne ha tradito il pronostico. Sabato sera, a Ballando con le stelle, il caso – l’unico – di puntata è stata l’esibizione dello stylist. Insieme a Raimondo Todaro, Ciacci ha ballato il ballo della fecondazione. A sentire Carolyn Smith, entusiasta di una performance che ha magnificato come «stre-pi-to-sa». Meno bene, stando a Guillermo Mariotto, che alla coppia ...

A Ballando con le stelle nasce la prima coppia : è amore tra Francisco e Anastasia : La giuria la massacra, ma lei non perde né il sorriso né il senso dell'umorismo, dimostrando di essere un personaggio meraviglioso del mondo dello spettacolo. 'Rispetto alla settimana scorsa non è ...

'Ballando con le stelle' - la giuria esplode contro il pubblico. Ma Gessica Notaro e Morra si salvano : Coppie eliminate che tornano in gara, altre definitivamente fuori dal dance show. 'Ballando con le stelle' parte in quarta in vista della semifinale di sabato prossimo e, sulla pista di Milly Carlucci,...