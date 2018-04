Ballando 13 | Mariotto “omofobo” | parla Vladimir Luxuria

Ballando con le Stelle - Mariotto riaccende le polemiche : 'Due uomini che ballano insieme in tv? Potrebbero confondere un bambino' : Ripartono le polemiche per le parole di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Lo stilista, dopo aver visto in prima serata su Rai 1 Giovanni Ciacci ballare con Raimondo Todaro, nella semifinale ...

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci sfida Mariotto : Giovanni Ciacci al posto di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle? Se pensavate che il percorso televisivo di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle dopo la pace fatta con Ivan Zazzaroni fosse tutto in salita, beh vi sbagliate di grosso. Dopo Ivan, il tutor di Detto Fatto è pronto a iniziare una nuova faida televisiva. Questa volta però il suo avversario mediatico è Guillermo Mariotto, colpevole di aver dato uno zero allo stylist più ...

Ballando con le stelle : Giovanni Ciacci sostituirà Guillermo Mariotto? : Giovanni Ciacci: la frecciata per Guillermo Mariotto dopo Ballando Chiusa con un abbraccio la querelle tra Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni, l’esperto di stile di Detto Fatto ha dovuto affrontare sabato scorso, l’ennesimo giudizio di Guillermo Mariotto. Intervistato dal settimanale Chi, Giovanni Ciacci è tornato a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, lanciando una piccola frecciata per il giudice del talent di ...

Ballando con le stelle - Giovanni Ciacci contro Mariotto : "Attacchi gratuiti - voglio parlare con Milly Carlucci" : La prossima puntata di Ballando con le stelle non potrà non cavalcare l'onda delle polemiche scatenate da Guillermo Mariotto contro Giovanni Ciacci: il concorrente in realtà è già abituato alle critiche, ma questa volta il mittente è cambiato.Il tango "scandaloso" di Ciacci Nella puntata del 7 aprile Ciacci si è esibito con Raimondo Todaro in quello che per una settimana è stato annunciato come uno "scandaloso tango" (che potete vedere in ...

Mariotto svela fuori onda di Selvaggia Lucarelli : è caos a ‘Ballando con le stelle’. Guillermo non si è trattenuto e ha rivelato dei retroscena pesantissimi : la polemica è accesissima : Guillermo attento a stuzzicare Selvaggiona… Guillermo Mariotto come si sa è un tipo senza freni. E senza freni ha parlato a Domenica In. In un colpo solo si è “guadagnato” gli insulti di mezza Sicilia e scatenato l’ira della Lucarelli che presto si abbatterà su di lui. Mariotto ha insinuato che Raimondo Todaro sarebbe stato troppo rigido nel ballo con Ciacci per paura del giudizio dei siciliani. “Ieri sera c’era la paura ...

Domenica In : Guillermo Mariotto accusa Raimondo Todaro dopo Ballando : Guillermo Mariotto a Domenica In: “Todaro è finto a Ballando con le stelle” La conduttrice Cristina Parodi, nelle puntata di oggi di Domenica In, ha continuato il suo “processo a Ballando con le stelle” con ospite come sempre lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto. Nella puntata del talent di ieri sera, la coppia same sex composta dal ballerino Raimondo Todaro e dallo stylist di Detto Fatto Giovanni Ciacci, si è esibita ...

