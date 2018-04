Baku | la Ferrari sperava in più di un 2° e 4° posto

Gp Baku - Vettel : 'Sfortunato - ma la Ferrari c'è' : 'Non siamo stati fortunati ed è la seconda volta che succede': prova a prenderla con filosofia Sebastian Vettel, che ha dominato a lungo con la sua Ferrari il gran premio di Azerbaigian, salvo poi per ...

Formula 1 - GP Baku. Hamilton : 'Lotteremo con la Ferrari'. Sui social chiede aiuto ai tifosi : Il campione del mondo in carica si è complimentato con l'avversario dopo le qualifiche di Baku, ma è soddisfatto anche per la sua Mercedes: "Oggi è una bella macchina ed è una bella soddisfazione ...

Baku. Era dal 2007 che la Ferrari non centrava tre pole consecutive : Che sia l’anno giusto per la Ferrari? I segnali ci sono tutti. Sebastian Vettel ha dominato le qualifiche sul tracciato

F1 - GP Baku. Hamilton e Bottas : 'Lotteremo con la Ferrari' : Il campione del mondo in carica si è complimentato con l'avversario dopo le qualifiche di Baku, ma è soddisfatto anche per la sua Mercedes: "Oggi è una bella macchina ed è una bella soddisfazione ...

Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku : Al termine delle qualifiche del GP dell’Azerbaijan, Sebastian Vettel ha conquistato la sua 53° pole position in carriera, l’ottava con la Ferrari, la terza consecutiva e la prima in assoluto a Baku, col tempo di 1’.41.498 ottenuto con un set di pneumatici ultrasoft. Sesto tempo per il compagno di squadra Kimi Raikkonen, 1.42.490, anche lui […] L'articolo Il punto Ferrari sulle qualifiche e la pole a Baku sembra essere il primo su ...

VIDEO Sebastian Vettel conquista la pole position del GP Azerbaijan 2018. Il giro perfetto del pilota Ferrari a Baku : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha completato il giro perfetto e scatterà davanti a tutti per la terza volta consecutiva in questa stagione: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la doppietta Australia-Bahrain ma si preannuncia un palpitante duello con Lewis Hanilton. Di seguito il VIDEO del giro che è valso la pole position a ...

F.1 - a Baku la Ferrari di Vettel in pole position poi le Mercedes di Hamilton e Bottas : Sebastian Vettel continua a volare e guadagna la terza pole consecutiva davanti alla Mercedes, comunque agguerrite. Hamilton in prima fila, Bottas in seconda accanto alla Red Bull di Ricciardo. Raikkonen fa qualche errore di troppo ed è sesto a fianco dell'altra Red Bull di Verstappen

Formula 1 - qualifiche del Gp di Baku : la Ferrari di Sebastian Vettel partirà in pole. Hamilton secondo - poi Bottas : Per la terza volta di fila, Sebastian Vettel partirà in pole position. Il pilota tedesco della Ferrari si è aggiudicato il primo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1’41”498 Vettel ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Verstappen. La Rossa di Kimi Raikkonen partirà invece ...

Formula 1 Baku - la griglia di partenza : spettacolo Vettel - la Ferrari vola : 1/16 LaPresse ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku. Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

Piloti Ferrari soddisfatti della prima giornata a Baku : Nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, secondo e 11° tempo per le due Ferrari SF71H: Kimi Raikkonen ha chiuso alle spalle di Daniel Ricciardo con il tempo di 1’42’’864, mentre il compagno di squadra Sebastian Vettel ha commesso un errore nel suo giro veloce, fermando il cronometro sull’1’44’127, dopo di che si […] L'articolo Piloti Ferrari soddisfatti della prima giornata a Baku sembra essere il primo su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà - novità dalle prove libere di Baku Video : 2 Agg. 15:08 Vettel in pista con un nuovo set si SS #Seb5 is out on new supersofts #AzerbaijanGP #FP2— Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari 27 aprile 2018 Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di #Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sara' possibile re tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una ...

Formula 1 GP Baku 2018 : diretta prove libere - in difficoltà la Ferrari [LIVE] : Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sarà possibile seguire tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una telecronaca dettaglia e puntuale per tutti i vari appuntamenti partendo dal venerdi e proseguendo con qualifiche e gara. Per tutti gli abbonati a Sky c'è inoltre ...

Formula 1 Libere1 Baku : Ferrari indietro - Bottas è davanti : Per essere una prima sessione di prove libere è già stata piuttosto movimentata. E purtroppo non si è vista una Ferrari brillantissima. A Baku le prime libere del GP di Azerbaigian sono state ...