Badminton | Europei 2018 | i risultati delle finali Viktor Axelsen e Carolina Marin

Badminton - Europei 2018 : i risultati delle semifinali. Viktor Axelsen e Carolina Marin ancora sul velluto : Si è completata la quinta giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: senza azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. Tutti e cinque i tabelloni hanno decretato i finalisti, che torneranno in campo domani. Questi i risultati delle semifinali. SINGOLARE MASCHILE Ouseph R. (Eng) 2 21 18 21 Jorgensen J. O (Den) 1 17 21 15 Axelsen V. (Den) 2 21 21 Leverdez B. ...

Badminton - Europei 2018 : i risultati dei quarti di finale. Viktor Axelsen e Carolina Marin sempre implacabili : Si è completata la quarta giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: senza azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. Tutti e cinque i tabelloni si sono allineati alle semifinali, in programma domani. Questi i risultati dei quarti di finale. SINGOLARE MASCHILE Leverdez B. (Fra) 2 22 21 21 Fransman N. (Ned) 1 24 15 15 Jorgensen J. O (Den) – Antonsen A. (Den) ...

Badminton - Europei 2018 : i risultati degli ottavi di finale. Viktor Axelsen e Carolina Marin senza rivali : Si è completata la terza giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. Tutti e cinque i tabelloni si sono allineati ai quarti di finale, in programma domani. Questi i risultati degli ottavi del singolare maschile Leverdez B. (Fra) 2 21 21 Must R. (Est) 0 16 16 Zilberman M. (Isr) 1 15 21 10 Antonsen A. ...

Badminton - Europei 2018 : l’Italia conclude la sua corsa - fuori agli ottavi le ultime due coppie azzurre : Si ferma agli ottavi di finale la corsa dell’Italia del Badminton agli Europei di Huelva, in Spagna: oggi sono state eliminati prima Kevin Strobl e Silvia Garino nel doppio misto, poi la stessa Garino assieme a Lisa Iversen nel doppio femminile. Nei quarti di finale dunque non vi saranno più azzurri in gara. Nel doppio misto Strobl e Garino sono usciti al cospetto della coppia numero 8 del tabellone, composta dai francesi Ronan Labar ed ...

Badminton - Europei 2018 : i risultati della seconda giornata. Viktor Axelsen e Carolina Marin avanti senza problemi : Si è completata la seconda giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile, così come quelli di doppio maschile e femminile, si sono allineati agli ottavi di finale, in programma domani. Questi i risultati dei sedicesimi del singolare maschile Malkov V. ...

Badminton - Europei 2018 : bene Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio - fuori le coppie azzurre tra gli uomini : Italiani ancora in campo nella seconda giornata degli Europei di Badminton in corso a Huelva, in Spagna: bene Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile, dove passano agli ottavi, che si disputeranno domani, male nel doppio maschile le coppie composte da Rosario Maddaloni e Giovanni Greco e da Lukas Osele e Kevin Strobl, che sono state eliminate. Nel doppio femminile Silvia Garino e Lisa Iversen hanno superato in due set le norvegesi ...

Badminton - Europei 2018 : i risultati della prima giornata. Teste di serie tutte avanti nel doppio misto : Si è completata la prima giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile si sono allineati ai sedicesimi e domani vedranno scendere in campo le Teste di serie. Ottavi definiti invece nel doppio misto, dove sono state promosse le otto Teste di serie impegnate. Questi i risultati dei ...

Badminton - Europei 2018 : bene Kevin Strobl e Silvia Garino nel doppio - fuori Rosario Maddaloni in singolare : Scattati a Huelva, in Spagna, gli Europei di Badminton: nella giornata odierna sono andati in scena i trentaduesimi dei tabelloni di singolare maschile e femminile ed i sedicesimi del doppio misto. bene a metà gli azzurri in gara oggi: Kevin Strobl e Silvia Garino si sono qualificati, in maniera abbastanza agevole, agli ottavi del doppio misto, mentre Rosario Maddaloni ha fallito l’accesso ai sedicesimi del singolare ...

Badminton - Europei 2018 : i favoriti del torneo e le speranze azzurre. Danimarca pronta a fare incetta di successi : Come ogni anno, nel calendario internazionale del Badminton la settimana numero 17 è riservata ai campionati continentali: a Huelva, in Spagna, dal 24 al 29 aprile andranno in scena gli Europei. Gli azzurri convocati sono sei e sono presenti in tutti i tabelloni ad eccezione del singolare femminile. Andiamo a scoprire quali sono le loro speranze e chi sono i favoriti per i titoli continentali. SINGOLARE MASCHILE Il favorito numero uno è il ...

Badminton - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Silvia Garino e Lisa Iversen per confermare gli ottavi della scorsa edizione : Come ogni anno, nel calendario internazionale del Badminton la settimana numero 17 è riservata ai campionati continentali: a Huelva, in Spagna, dal 24 al 29 aprile andranno in scena gli Europei. Gli azzurri convocati sono sei e sono presenti in tutti i tabelloni ad eccezione del singolare femminile. Andiamo a scoprire gli italiani convocati per la manifestazione e gli accoppiamenti di primo turno che ha riservato loro la sorte. Rosario ...

Badminton - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Come ogni anno, nel calendario internazionale del Badminton la settimana numero 17 è riservata ai campionati continentali: a Huelva, in Spagna, dal 24 al 29 aprile andranno in scena gli Europei. Gli azzurri convocati sono sei e sono presenti in tutti i tabelloni ad eccezione del singolare femminile. Rosario Maddaloni sarà impegnato nel singolare maschile e nel doppio con Giovanni Greco, Lukas Osele e Kevin Strobl scenderanno in campo nel doppio ...

Badminton - Europei 2018 : gli accoppiamenti degli azzurri nel primo turno della manifestazione continentale : Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Campionati Europei di Badminton, che andranno in scena a Huelva, in Spagna, nella settimana dal 24 al 29 aprile. Saranno in gara sei azzurri: Rosario Maddaloni nel singolare maschile e nel doppio con Giovanni Greco, Lukas Osele e Kevin Strobl nel doppio maschile, Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile. Nel doppio misto vedremo ancora all’opera Silvia Garino e Kevin Strobl. Nel singolare ...

Badminton - Europei 2018 – I convocati dell’Italia - sei azzurri a Huelva. Rosario Maddaloni ci prova : L’Italia sarà presente con sei atleti agli Europei 2018 di Badminton che si svolgeranno a Huelva (Spagna) dal 24 al 29 aprile. Nella città natale di Carolina Marin, Campionessa Olimpica a Rio 2016, saranno presenti tutte le stelle del Vecchio Continente e gli azzurri proveranno a mettersi in luce. Il nostro uomo più rappresentativo è sicuramente Rosario Maddaloni, alla quinta partecipazione, che sarà impegnato sia nel singolare che nel ...