Baby gang a Pozzallo | Confcommercio Ragusa ringrazia carabinieri

Renzi : “M5s? Metodi da Baby gang. Piuttosto che governare con loro torniamo al voto - tanto mi rieleggono” : “Hanno impostato una trattativa violenta, con minacce e ultimatum. Vogliono mettermi con le spalle al muro: o dico sì al governo con i grillini o c’è il muro, cioè le elezioni. Ma io scelgo il muro, cioè le elezioni. tanto io in Parlamento torno, Franceschini non so. Questi non hanno capito che non mi faccio intimidire. Sono pronto a trattare pure con Belzebù, ma certo non ho paura di chi nelle trattative politiche si comporta come ...