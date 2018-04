Avicii | la popstar Rita Ora dedica un minuto di silenzio al dj morto E davanti al

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) Nel corso del suo concerto al 538Koningsdag Festival di Breda, in Olanda, laOra ha chiesto al pubblico di osservare undi, in ricordo di, il djil 20 aprile. “Ho avuto l’onore di collaborare con una persona che ha cambiato la mia vita e che è stato uno dei miei più cari amici” ha detto commossa. Insieme al djOra aveva firmato la canzone Lonely together L'articolo, laOraundial dj. Eal pubblico si commuove proviene da Il Fatto Quotidiano.