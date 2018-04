Avicii | la depressione degli artisti dopo gli show “Colpisce il 70 per cento dei

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 aprile 2018) Un palcoscenico. Migliaia di persone che ti guardano. La musica ad altissimo volume. L’esplosione di serotonina che inizia a scorrere nel sangue. E poi il nulla. Ti ritrovi da solo, in una camera d’albergo, incapace di tornare alla normalità. È una particolare forma diquella che colpisce i musicisti – soprattutto i Dj –la fine di un’esibizione o un concerto. Provoca insonnia, ansia, solitudine, problemi mentali e affettivi, attacchi di panico, e può favorire la dipendenza da droghe e alcol. L’hanno provata sulla propria pelle tantidi musica elettronica, come Moby, Erick Morillo, Ben Pearce, Deadmau5. E, come fa capire il documentario: true stories disponibile su Netflix dall’autunno 2017, anche il dj e produttore svedese Tim Bergling (noto come) – che si è suicidato in Oman il 20 aprile scorso – ne ...