Avellino Sassari Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Varese sgambetta Avellino . Virtus corsara a Brescia - ok Brindisi e Sassari : ROMA - La domenica del 22° turno del campionato di Serie A Postemobile si è aperto con un risultato un po' a sorpresa: la Openjobmetis Varese di uno strepitoso Stanley Okoye , 26 punti di cui 12 ...

Basket - Europe Cup 2018 : Avellino sbanca Minsk e si qualifica ai quarti. Avanti Venezia - harakiri Sassari : Due su tre per le italiane nel ritorno degli ottavi della FIBA Europe Cup. Se per la Reyer Venezia la trasferta in Ungheria è stata pura formalità, la Sidigas Avellino si è dovuta guadagnare la qualificazione espugnando Minsk dopo il pareggio dell’andata. Male, infine, la Dinamo Sassari, che ha sprecato il +17 dell’andata, perdendo con lo stesso passivo e subendo la beffa definitiva all’overtime. Era la Sidigas Avellino a ...