Auto contro la folla in Galles | 4 feriti | arrestato 18enne ubriaco

Galles - Auto contro la folla : quattro persone ferite. Fermato un 18enne ubriaco : Un auto si è gettata a tutta velocità su una folla di ragazzi fuori ad un locale di Newport, in Galles. La polizia ha Fermato un 18enne ubriaco: "Escluso il movente terroristico". quattro i feriti, di cui due in condizioni disperate.Continua a leggere

Galles - Auto contro la folla : quattro persone ferite. Fermato un 18enne ubriaco : Galles, auto contro la folla: quattro persone ferite. Fermato un 18enne ubriaco Un auto si è gettata a tutta velocità su una folla di ragazzi fuori ad un locale di Newport, in Galles. La polizia ha Fermato un 18enne ubriaco: “Escluso il movente terroristico”. quattro i feriti, di cui due in condizioni disperate.Continua a leggere […]

Gb : guida Auto contro folla - 4 feriti. Arrestato 18enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Amici 17 - il caso Autotune procede - Heather contro la Ventura : 'vergogna' Video : È ancora guerra aperta tra #Heather Parisi e #Simona Ventura e il caso autotune di Biondo non si ferma. Proprio oggi, la Parisi e la Ventura, membri della commissione esterna di #Amici 17, sono state protagoniste di un nuovo acceso scontro con tanto di filmati sui rispettivi profili Facebook. Le due donne se ne sono dette di santa ragione a causa dei loro pareri differenti sul cantante della squadra bianca. Infatti, Heather sostiene che il ...

Muore a 21 anni dopo una serata con gli amici : Enrico si schianta contro un muretto con la sua Auto - nessuno sa perché : TREVISO - Ancora una giovane vita spezzata sulla strade del sabato sera, stavolta è accaduto poco dopo mezzanotte. La vittima è un ragazzo di soli 21 anni, Enrico Manesso, di Badoere: lavorava alla ...

Matera - scontro tra tre Auto nella notte : muoiono marito e moglie - altri quattro feriti : Tremendo scontro ieri sera alle 23: una coppia, marito e moglie, ha perso la vita. Altre quattro persone sono rimaste ferite.Continua a leggere

Roma - scontro Auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un'auto e si è poi schiantato contro un palo. T

Roma - scontro Auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. , AdnKronos, - Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E' successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che ...

Roma - scontro Auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un’auto e si è poi schiantato contro un palo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli, il ragazzo è morto poco dopo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la ...

Roma - scontro Auto-moto : muore 17enne : Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E' successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una ...

Incidente - scontro tra due Auto a Comiso : scontro tra due auto a Comiso poco dopo mezzogiorno. Due i mezzi coinvolti, una Fiat e un'Audi. I feriti trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria

Festeggia il compleanno - poi si schianta contro il guard-rail in Autostrada : Poco ore prima aveva Festeggiato il suo compleanno, poi lo schianto mortale. Martin Gocev, 28enne di Artegna, ha perso il controllo della sua Bmw X1 mentre viaggiava lungo l'autostrada A23 nei pressi dell'uscita di Udine Sud...

MAY DAYS incontro con la danza d'Autore - Europa Teatri e Teatro delle Briciole : ... abbonati Teatro Due, soci UISP, Ridotto euro 10 , under 25, studenti universitari, Ridotto euro 6 , under 18, studenti scuole secondarie, I biglietti sopra riportati danno accesso ai due spettacoli ...

Novarese : moto contro Auto - morto centauro : Era in sella alla sua motocicletta quando, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore, si è scontrato contro un'automobile. È morto così, venerdì sera, un uomo di 40 anni. Il tragico ...