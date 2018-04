: #News #Australia, fondi per barriera corallina - CybFeed : #News #Australia, fondi per barriera corallina -

Il primo ministrono,Turnbull, ha dichiarato che saranno sbloccati più di 500 milioni di dollarini (312 milioni di euro) per difendere la grande, minacciata dall'aumento della temperatura delle acque, dall'industria, dall'agricoltura e dall'Acanthaster planci, una stella marina invasiva che divora i coralli. Estesa per 348.000 km/q, lacostituisce il più grande insieme corallino del mondo e attira milioni di turisti, contribuendo all'economiana per 6,4 mld di dollari annui.(Di domenica 29 aprile 2018)