Attack on Titan 2 | in un video possiamo vedere la nuova modalità Expulsion

Attack on Titan 2 Recensione - il videogioco ispirato all'anime : E qui arriviamo all'altra, piacevole novità del gioco che esula dal gameplay vero e proprio, rappresentando però un'offerta piuttosto valida nell'economia della produzione: la quotidianità. In ...

Attack on Titan 2 Recensione - il videogioco ispirato all’anime : Disponibile da qualche tempo per PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, PC e Nintendo Switch, Attack on Titan 2 è il videogioco prodotto da Koei Tecmo ispirato all’adattamento anime del celebre manga di Hajime Isayama. L’Attacco dei Giganti, di cui potete recuperare le due stagioni dell’anime su Netflix o VVVVID in vista della terza stagione che uscirà a luglio 2018, ha letteralmente rivoluzionato il panorama degli shonen moderni, ...

Attack on Titan 2 è in cima alle vendite digitali per PS4 in Giappone : Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i suoi dati di vendita per il PlayStation Store Giapponese relativo alla settimana tra il 12 e il 18 marzo, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere noi stessi, Sony non rilascia i numeri ma sappiamo quali giochi hanno avuto risultati migliori di altri. Dopo due settimane NieR: Automata è completamente scomparso dalla classifica, mentre vediamo comparire in cima al podio Attack on Titan 2 di Koei ...

Attack on Titan 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di 2 anni dal lancio del videogioco ufficiale di Attack on Titan (L’attacco dei Giganti), arriva su PC e Console un sequel di tutto rispetto, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Attack on Titan 2 Recensione L’Attacco dei Giganti 2 prosegue gli eventi lasciati in sospeso nel prequel, offrendoci la possibilità di vivere la storia nei panni di un protagonista inedito, personalizzabile tramite ...

Attack on Titan 2 - l’attacco dei giganti/ Disponibile il nuovo capitolo dell'anime per PS4 - One e Switch : Attack on Titan 2, l’attacco dei giganti: Disponibile il nuovo capitolo dell'anime per PS4, One e Switch. Tornano i Titani nel nuovo episodio della serie firmata da Hajime Isayama(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:56:00 GMT)

Alle 21 appuntamento con Nerding After Dinner : giochiamo ad Attack on Titan 2 : Dopo una prima incursione nel mondo videogiochi è il momento di tornare a esplorare il mondo di Attack on Titan con Attack on Titan 2, trasposizione videoludica basata sui celebri manga e anime.A pochi giorni dall'uscita fissata per il 20 marzo vi mostriamo in diretta il progetto Koei Tecmo all'interno della nostra consueta rubrica Nerding After Dinner. Attack on Titan 2 saprà fare il salto di qualità tanto atteso dai fan dopo un primo gioco di ...

Attack on Titan 2 : pubblicato il filmato di apertura : A distanza di poco tempo dagli ultimi trailer di Attack on Titan 2 dedicati ai personaggi di Mikasa e Armin, torniamo a parlare dell'action game/musou grazie a Koei Tecmo che ha deciso di condividere in rete un nuovo video.Come riporta Dualshockers, ora possiamo dare uno sguardo alla sequenza di apertura di Attack on Titan 2. Nel filmato ci vengono anche presentati in azione alcuni personaggi protagonisti dell'avventura:Che ne dite?Read ...

Nuovi video di Attack on Titan 2 mostrano il filmato di apertura e gameplay : Koei Tecmo, nelle ultime ore, ha rivelato due Nuovi video del suo imminente gioco ispirato a L'Attacco dei Giganti: parliamo dunque di Attack on Titan 2, sequel di Attack on Titan: Wings of Freedom che si prepara a innalzare l'asticella della produzione. Curiosi di dare uno sguardo alle due clip? Per quanto riguarda il primo video, si tratta del filmato di apertura di Attack on Titan 2, una sequenza cinematica dai toni davvero epici, ...

Attack on Titan 2 si mostra in video dedicati alla creazione del personaggio e al roster : Mancano pochi giorni al debutto di Attack on Titan 2 su PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, PC e Nintendo Switch: il magazine giapponese Famitsu, così come altre riviste, ha già messo le mani su una copia del gioco e pare che lo score finale sia davvero alto, con un punteggio di 36 su 40. Per l'occasione, abbiamo per voi un nuovo video gameplay dedicato alla creazione del personaggio. Curiosi di dargli uno sguardo? Nel nuovo gioco di ...

Mikasa e Armin protagonisti del nuovo trailer di Attack on Titan 2 : Dopo aver dato un'occhiata approfondita a ben 30 minuti di gameplay di Attack on Titan 2 in versione Nintendo Switch, ecco che Koei Tecmo ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al suo gioco.Come segnala Dualshockers, questa volta nel trailer condiviso possiamo dare uno sguardo a due dei personaggi presenti in Attack on Titan 2, stiamo parlando di Mikasa e Armin che, nel filmato, si presentano in abiti civili mentre combattono contro i ...

Attack on Titan 2 : ecco 30 minuti di gioco su Nintendo Switch : Attack on Titan 2 si fa vedere in un nuovo gameplay per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Possiamo dare un'occhiata a come si comporta il gioco sulla console ibrida della grande N in questo lungo gameplay, nel quale potremo vedere diverse scene d'azione con i nostri personaggi preferiti alle prese con i giganti.Attack on Titan 2 è atteso per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a partire dal 20 di marzo. Lo astate attendendo anche voi?Read ...

Il videogame di Attack on Titan 2 mostra un nuovo trailer su Eren e Levi : Attack on Titan 2, il videogioco ufficiale targato Koei Tecmo ispirato all'anime de L'Attacco dei Giganti, uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Playstation Vita (anche se quest'ultima versione, per adesso, è relegata solo al mercato giapponese). Dal web è emerso, in queste ore, un nuovo trailer incentrato su Eren Jaeger e Levi Ackermann, rispettivamente protagonista indiscusso dell'opera e uno dei ...