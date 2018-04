ATP BARCELLONA - Rullo-Nadal | altra Undècima Al tappeto Tsitsipas

ATP BARCELLONA - Nadal da record : 400vittoria sul rosso ed ennesima finale : Rafa Nadal vola in finale del torneo ATP di Barcellona . Il numero 1 del mondo ha piegato la resistenza di David Goffin , numero 10 ATP e quarto favorito del seeding, che ha resistito appena un set, cedendo 6-4, 6-0 in un'ora e 22' di gioco. Rafa prosegue così nella sua ...

ATP BARCELLONA : Tsitsipas primo finalista a sorpresa : Il 19enne greco, numero 63 del mondo, ha sorpreso Pablo Carreno Busta , quinta testa di serie, per 7-5 6-3. Tsitsipas , alla prima finale in carriera nel circuito maggiore, attende ora uno fra Rafa ...

ATP BARCELLONA : inarrestabile Nadal - vola in semifinale. Klizan ko 6-0 - 7-5 : Prosegue inarrestabile la corsa di Rafa Nadal , che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Barcellona . Il maiorchino si è liberato nei quarti dello slovacco Martin Klizan , numero 140 ...

ATP BARCELLONA : Tsitsipas primo semifinalista - elimina Thiem : Barcellona , Spagna, - Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista del ' Barcelona Open Banco Sabadell ', ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.510.900 euro in corso sulla terra rossa di ...

ATP BARCELLONA : Nadal ai quarti : Prosegue senza particolari problemi la marcia di Rafael Nadal nel torneo di Barcellona . Lo spagnolo n.1 del mondo, reduce dall'undicesimo successo a Montecarlo, si è agevolmente qualificato per i quarti di finale superando per 6-1 6-3 il connazionale Guillermo Garcia-Lopez, che al secondo turno aveva ...

ATP BARCELLONA - Nadal vola ai quarti con 40 set vinti consecutivamente sul rosso : Il numero uno del mondo è anche il campione in carica: lo scorso anno, sul Centrale che già porta il suo nome, la 'Pista Rafael Nadal ', ha centrato la sua seconda 'decima' , ha vinto dal 2005 al 2009,...

ATP BARCELLONA : Nadal rullo compressore - ai quarti con record : ... che è riuscito, dopo aver annullato due match-point, a superare per 7-5, 3-6, 76, 8, , dopo oltre due ore e 45' di lotta, il tunisino Malek Jaziri, numero 88 del mondo. Il 26enne di Haskovo ...

Tennis - ATP BARCELLONA 2018 : Novak Djokovic ancora ko! Il serbo perde al secondo turno contro Klizan : Novak Djokovic e Barcellona, una storia mai nata. E’ proprio il caso di dirlo, dovendo raccontare l’eliminazione dell’ex n.1 del mondo nel match di secondo turno dell’ATP 500 in Catalogna. Come nel 2006 (in quel caso l’eliminazione fu al primo turno) il rosso spagnolo boccia un Nole ombra di se stesso, lontano dal suo 100%. Dopo i piccoli segnali di ripresa intravisti a Montecarlo (ottavi di finale e ko contro Dominic ...