Atletica | squillo di Oney Tapia! Primato del mondo nel lancio del disco paralimpico per

(Di domenica 29 aprile 2018) Nei Campionati regionali individuali, riservati alle Società FISPES, a Chiuro (Sondrio), la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Rio 2016Tapia fa parlare decisamente di sé. L’italo-cubano, infatti, ha stabilito il nuovodelneldeldi 45,65, riservato alla categoria non vedenti F11. Una misura raggiunta nel sesto ed ultimo tentativo dopo che i precedenti erano stati, comunque, di ottima qualità, ben al d sopra dei 40 metri: 41,83 al primo, 44,27 al terzo, 43,04 al quarto. Uno score strabiliante per il campione europeo che così supera di 99 centimetri il precedentedetenuto dal brasiliano Alessandro Rodrigo Silva (44,66), migliorando anche il proprio personale di 29 centimetri, ottenuto a Milano a febbraio in una gara però non riconosciuta dalla Federazione internazionale di...