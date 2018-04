Atletica | nuovo record del mondo per Oney Tapia

Atletica - ecco il nuovo Bolt : Christian Coleman è un fenomeno - record del mondo [VIDEO] : Christian Coleman è il nuovo ‘fulmine’. Lo sprinter americano ha battuto il record di Maurice Green sui 60 metri piani indoor e ottenuto il nuovo record ad Albuquerque con il tempo di 6 secondi e 34 centesimi, superato Green di 5 centesimi. Coleman è considerato il nuovo fenomeno dell’ Atletica , è ancora giovanissimo, solo 21 anni e viene considerato il nuovo Bolt . Le premesse fanno ben sperare, il nuovo corso sta per iniziare, ...

