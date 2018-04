Atalanta | Marino | ' L' Europa League il nostro scudetto'

Atalanta - il dg Marino : “scivoloni possono capitare” : “Gli scivoloni come quello con la Sampdoria fanno parte del gioco, per l’Europa League ce la giochiamo col sostegno del nostro pubblico”. Dopo la sconfitta casalinga contro i blucerchiati, il direttore generale dell’ Atalanta Umberto Marino difende la squadra intervenendo presso il partner Italian Optic a Curno alla premiazione dei giocatori atalantini del mese. “Restano 8 partite da giocare contro avversari ...

Atalanta - premiati i 'men of the month'. Il dg Marino : 'Vogliamo l'Europa League' : Sappiamo che lo sport è fatto di questi scivoloni come quello contro la Samp ma noi vogliamo raggiungere l'Europa League come ci siamo prefissati, per noi sarebbe vincere un campionato '. SPAL - 'La ...