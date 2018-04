Assalto a Pacman Scoppia la mania per i giochi vintage

ilgiornaledivicenza

(Di domenica 29 aprile 2018) C'è il tifoso di calcio che per un pomeriggio ha vestito la maglia del suo attaccante preferito e si è buttato a capofitto in Fifa 18; c'è il nostalgico degli anni Ottanta che per nulla al mondo avrebbe perso l'occasione di giocare ae di tentare di vincere la Playstation in palio; ci sono anche gli appassionati diin scatola e di carte, su tutti Pokemon, che si sono dati ...