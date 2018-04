Assaggio d'estate : il caldo fa volare i consumi di gelato : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell'ultima settimana, rispetto a quella precedente. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento all'impatto ...

Assaggio d’estate sul litorale romano : grande affluenza verso le spiagge : E’ una giornata soleggiata, quasi estiva, sul litorale romano , tanto che sono numerose le persone che hanno deciso di passare la giornata in spiaggia: primi tuffi e tintarella a Fiumicino, Ostia, Fregene e Maccarese. Si segnalano code di auto, in uscita dalla Roma-Fiumicino, verso l’ingresso della città portuale e sulla diramazione verso Fregene. Tanti passeggiano sui lungomare e nei porti di Ostia e Fiumicino, e si registra il tutto ...

Meteo : in Liguria Assaggio d’estate con massime di 34 gradi : La primavera era iniziata all’insegna dei nubifragi e delle spolverate di neve in Liguria: a un mese esatto dall’avvio della stagione, oggi nella regione si assiste a un anticipo d’estate con temperature ben oltre i 30 gradi. Lo rende noto Arpal che ha registrato la massima di 32,1 gradi a Chiavari (Genova) alle 15. Sempre in provincia di Genova, a Rapallo il tabellone informativo del Comune segnalava 34 gradi alle 15.03. Il ...