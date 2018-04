Asilo nido Roma | abolita festa del papà e della mamma Richiesta da coppia gay | “è

I ladri si introducono nell'Asilo nido : l'antifurto li mette in fuga : CAROVIGNO - l'antifurto ha messo in fuga degli ignoti malfattori che nella tarda serata di sabato , 28 aprile, hanno preso di mira un asilo nido situato in contrada Catanzani, nelle campagne di ...

Milano Citylife - svelato il nido delle farfalle : il primo Asilo in legno è sotto i grattacieli : Al civico 8 - l'unico della nuova via Stratos che taglia il parco di Citylife , il motivo dell'8 è da decifrare tra i misteri degli uffici comunali, - c'è già qualche coppia di genitori che prova a ...

Concorso educatore Asilo nido e assistente sociale : scadenza fino al 17/05/2018 Video : Ecco nuove informazioni che riguardano i concorsi per il ruolo di educatore di asilo nido [Video] e #assistente sociale: selezioni in scadenza fino al prossimo 17 maggio 2018. A re, le info e requisiti per accedere ai rispettivi bandi pubblici. Selezione educatore asilo nido Si informa che l'Azienda Insieme per il sociale, sito a Cusano Milanino Mi ha emanato una selezione pubblica mediante valutazione comparativa, per l'assunzione a tempo ...

Roma - crolla soffitto Asilo nido : Crollo di alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina di un asilo nido in via del Quadraro, a Roma. E' accaduto stamattina, verso le 8.40, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno ...

Bimbo di 19 mesi muore all’Asilo nido : ipotesi omicidio colposo : Tragedia nel Bolognese, dove un Bimbo di 19 mesi è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un malore, in un asilo privato a Minerbio. Si tratta dell’asilo Mary Poppins che opera sul territorio da una decina di anni e viene descritto come un centro d’eccellenza. Il piccolo è morto nel sonno, si ipotizza per arresto cardiaco. Le maestre, quando si sono accorte che Alessandro non si risvegliava dal riposino, hanno subito chiamato il ...

