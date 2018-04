Asfissiato dopo rapina | colpo simile

Fermo - legato e imbavagliato dai ladri : imprenditore di pompe funebri muore Asfissiato dopo rapina : Aveva aperto ai ladri, credendo che fossero arrivati nella sua azienda di pompe funebri per organizzare un funerale. Ma Stefano Marilungo, 65 anni, in pochi minuti è stato legato dagli aggressori, che gli hanno anche tappato la bocca con del nastro isolante mentre si trovava nel magazzino dell’impresa a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, di cui era titolare con il fratello Sergio. Anche lui è stato aggredito e legato, ma è ...

