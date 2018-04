Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018 Ballando 20 8% anteprima 18 5% | Amici 19 5% Flop

davidemaggio

(Di domenica 29 aprile 2018) Maria De Filippi e Geppi Cucciari Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione dicon le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share conTutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46. Su Canale 5 la quarta puntata del serale di17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video 3.568.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.065.000 spettatori pari al 4.6% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 956.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’isola ha intrattenuto 1.020.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Ulisse ha raccolto davanti al video 1.593.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rete4 La Confessione di un Marito totalizza un a.m. di 547.000 spettatori con il 2.4% di share. ...