Ascolti tv | è ancora super sfida Ballando vs Amici | vince Milly di misura

Ascolti tv : Amici supera di misura Ballando con le stelle. Ancora un testa a testa per i due show del sabato sera : Ancora una vittoria di misura, dopo quella della scorsa settimana, per Amici di Maria De Filippi nella sfida degli Ascolti del sabato sera. Il talent show di Canale 5 ha raccolto 3.792.000 ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...

Ascolti tv 25 marzo/ Che Tempo che fa vince ancora - nonostante le polemiche - crolla Storie Maledette : Un'altra domenica di ordinaria noia in tv se non fosse che Franca Leosini e Storie Maledette hanno registrato un calo di tre punti, e gli altri programmi? Ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Ascolti tv : C'è posta per te è inarrestabile - Maria De Filippi ancora regina della prima serata : La partecipazione di Anastacia e le polemiche sulla vera identità di Kumar non sono stati elementi sufficienti per "sbaragliare" la...

Ascolti tv 22 marzo - dati Auditel/ Flop The Voice - bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora : Ascolti tv 22 marzo 2018: Flop The Voice, bene Maurizio Costanzo Show e Barbara d'Urso vince ancora. Le ultime notizie su percentuali share raccolte ieri dai programmi tv(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Ascolti tv - Montalbano ancora mattatore. Buon esordio per Emigratis : Sfiora i 6,5 milioni di telespettatori il commissario Montalbano che con la replica dell’episodio Una faccenda delicata su Rai1 si è aggiudicato la gara degli Ascolti nel prime time di ieri, registrando precisamente 6.337.000 (share 26.6%) e risultando così il programma più visto della giornata. Ascolti tv, prime time Oltre al bottino raccolto da Montalbano, su Canale 5 Il Segreto ha avuto 2.575.000 (share 10.7%) e su Italia 1 grande ...

Montalbano vince ancora in Ascolti tv : 12.55 Il commissario Montalbano domina ancora la prima serata tv: l'epodio in replica "La faccenda delicata" è stato visto su Rai1 da 6 milioni e 337 mila spettatori (il 26,6% di share) ed è stato il programma più visto della giornata di ieri. Anche la seconda serata è firmata Rai: 16,5% di share e 1.534.000 spettatori per "Che Fuori Che Tempo Che Fa", sempre su Rai 1.

Ascolti tv - domenica 18 marzo 2018 : vince ancora Barbara D’Urso : Ascolti domenica Live di ieri, 18 marzo 2018: lo show di Barbara D’Urso segna il 19% di share Chi ha registrato Ascolti record nella giornata tv di ieri, domenica 18 marzo 2018? Quasi tutti i programmi in prima serata hanno retto, ma ad incuriosire sono ancora una volta i dati Auditel relativi al pomeriggio: quelli […] L'articolo Ascolti tv, domenica 18 marzo 2018: vince ancora Barbara D’Urso proviene da Gossip e Tv.

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : vinto ancora il duello di Ascolti con Ballando (nona puntata) : C'è posta per te, le storie e gli ospiti della puntata del 17 marzo: Luciana Littizzetto manda la posta a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:26:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori ...

Ascolti - Montalbano ancora record : sfiora gli 11 milioni e il 43% - è tra le cinque più viste di sempre : ancora un grande risultato per Luca Zingaretti e il suo commissario Montalbano, prodotto della penna dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Amore, il secondo episodio inedito del Commissario ...

Montalbano è ancora record di Ascolti : 10.30 Anche "Amore", il secondo dei nuovi episodi del Commissario Montalbano, conferma con gli ascolti l'affetto dei telespettatori per il mondo di Vigata, la città siciliana di Andrea Camilleri. La puntata di ieri sera su Rai 1 è stata vista da 10 milioni e 816mila persone , 42,8% di share, ed è entrata così nella top five delle più ...