Ascolti tv 28 aprile 2018 | vince Ballando con le stelle 20 | 8%-18 | 5% | Amici 19 | 5%

Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018. Ballando 20.78% (anteprima 18.47%) - Amici 19.52%. Flop Saturday Night Live (1.1%) : Carlucci, Guetta e Di Pasquale Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46 (qui quello che è successo ieri). Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018. Ballando 20.8% (anteprima 18.5%) - Amici 19.5%. Flop Saturday Night Live (1.1%) : Maria De Filippi e Geppi Cucciari Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46. Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video 3.568.000 spettatori pari al 19.5% di ...

Ascolti TV | Venerdì 27 aprile 2018. La Corrida 23.3% - Il Segreto 9.6%. Crozza 5.5% : Carlo Conti e Ludovica Caramis Su Rai1 La Corrida ha conquistato 4.883.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.084.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 917.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Hitman: Agent 47 ha intrattenuto 1.137.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Ci Vediamo Domani ha raccolto davanti al video 1.267.000 spettatori pari ...

Ascolti tv giovedì 26 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Mafia uccide solo d'estate - Capitolo II (live) ha registrato un netto di 3.987.000 telespettatori, share 17,4%. Nel dettaglio 4.385.000, 17,12% e 3.634.000, 17,67%. Su Rai 2 The Voice of Italy, sesta puntata (live), ha registrato un netto di 1.928.000 telespettatori, share 8,78%. Su Rai 3 Il film Franny ha registrato un netto di 1.065.000 telespettatori, share 4,39%. Su Canale 5 Il film Femmine contro maschi ha ...