Arsenal - Wenger : 'Con Mourinho sempre grande rispetto : si ha empatia per chi fa lo stesso lavoro' : "I rivali possono essere i più grandi amici" aveva detto José Mourinho, riferendosi ad Arsène Wenger, alla vigilia della partita tra Manchester United e Arsenal. L'allenatore francese, dal canto suo, ...

Arsenal : per Wenger offerta dalla Cina : La sua era all’Arsenal si sta per concludere dopo quasi 22 anni ma Arsene Wenger non sembra intenzionato a ritirarsi. Il tecnico francese non dovrebbe avere difficoltà a ricollocarsi, nonostante l’età (68 anni) e i risultati recenti non proprio brillantissimi alla guida dei Gunners. Secondo alcuni media britannici, per lui sarebbe pronta una maxiofferta dalla Cina, si parla di 27-30 milioni di euro l’anno per allenare un club ...

Accordo sulla denuclearizzazione? Perché Kim non rinuncerà mai al suo Arsenale : ... dice all'Agi Antonio Fiori, professore associato di storia e istituzioni dell' Asia all'università di Bologna , autore de Il nido del falco: mondo e potere in Corea del Nord , Le Monnier, 2016, . ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Probabili formazioni/ Arsenal Atletico Madrid : quote - ultime novità live. I ballottaggi aperti : Probabili formazioni Arsenal Atletico Madrid: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Nella semifinale di Europa League Simeone deve rinunciare ai due terzini titolari(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:45:00 GMT)

Arsenal-Atletico Madrid - le probabili formazioni della semifinale di Europa League : poche sorprese per Wenger e Simeone : Questa sera l’Emirates Stadium di Londra sarà la sede della semifinale di andata di Europa League tra Arsenal e Atletico Madrid. Per i Gunners un’occasione speciale: l’allenatore Arsene Wenger sarà all’ultima apparizione europea davanti al pubblico di casa prima di lasciare l’Arsenal a fine stagione. In palio, per i londinesi, la possibilità di accedere alla Champions League, per cui sono obbligati a vincere la ...

Motorini sequestrati a Napoli verso il sì per l'ex Arsenale : La media dei sequestri dei Motorini è di 350 al mese, al momento c'è ancora qualche spazio per stoccarli nell'unico deposito disponibile, quello di via Campegna, siamo a Cavalleggeri d'Aosta, zona ...

Atletico Madrid - Simeone smentisce contatti con Arsenal per il dopo Wenger : Arsenal? No grazie, amo l'Atletico e resterò qui. Parola di Diego Pablo Simeone, il cui nome era stato accostato dalla stampa inglese alla panchina dell'Arsenal, che dopo ventidue anni rimarrà orfana ...

Gorizia - bosniaco fermato lungo la A34 : aveva un Arsenale in auto. Attivato protocollo per terrorismo internazionale : aveva un arsenale da guerra nascosto nell’auto. Per questo un cittadino bosniaco è stato fermato dai carabinieri mentre percorreva l’autostrada A34 a bordo di una Peugeot 206 con targa svizzera. I militari hanno intercettato l’uomo, proveniente dalla Slovenia, mentre si trovava nel tratto tra Villesse e Gorizia, in Friuli Venezia-Giulia. Nell’auto sono state trovate due pistole-mitragliatrici Skorpio, 6 fucili mitragliatori ...

In Inghilterra : 'Arsenal pazzo per Allegri - ma è sfida con il Chelsea' : TORINO - In Inghilterra è Allegri-mania. 'Mad for Max' , 'Pazzi per Max' , è infatti il titolo scelto dal 'Daily Star' per parlare dell'interessamento dell'Arsenal per l'allenatore della Juventus . Il ...

Wenger lascia l'Arsenal dopo 22 anni/ Ancelotti raccoglie l'eredità? I bookies lo danno per favorito... : Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni, solo 5 le squadre che non ha mai battuto: c’è anche un’italiana… Il tecnico transalpino ha affrontato ben 124 squadre con i Gunners(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:33:00 GMT)

Arsenal - Arsene Wenger dice addio dopo 22 anni. Terremoto in panchina - anche un italiano per la sua successione : Il tecnico francese Arsene Wenger lascerà l' Arsenal a fine stagione dopo 22 anni sulla panchina dei Gunners , un record per tutto il calcio inglese. Il 68enne ha annunciato l'addio con un anno di ...

Arsenal - l'ex Parlour : 'Vieira darebbe la vita per diventare il nuovo tecnico' - : La notizia del possibile ritorno di Patrick Vieira all' Arsenal ha fatto subito il giro del mondo. l'ex centrocampista francese sarebbe pronto a prendere il posto dell'attuale tecnico, Arsene Wenger . Da un po' di tempo, il club londinese non vive dei momenti positivi: ad oggi occupa la ...