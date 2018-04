Arriva su Rai Gulp la prima stagione di Heidi Bienvenida

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Westworld - non solo cowboy : Arrivano i samurai : Secondo i fan una delle fotografie postate sul sito ricorda Preikestolen in Norvegia e quindi molti hanno dedotto che uno dei parchi mancanti potrebbe essere un mondo popolato da vichinghi. Nei film ...

Su Rai Gulp Arriva Heidi Bienvenida - la serie tv argentina con protagonista una Heidi in versione moderna : Sta per sbarcare in Italia la serie tv argentina Heidi Bienvenida, versione moderna della famosa Heidi svizzera conosciuta da grandi e piccini. Dopo il grande successo riscontrato in America latina, arriverà sui nostri schermi, precisamente su Rai Gulp, canale dedicato al pubblico dei teenager, alla fine del mese di aprile. Heidi Bienvenida, dal 30 aprile su Rai Gulp Heidi Bienvenida debutterà su Rai Gulp (canale 42) lunedì 30 aprile e andrà in ...

Ferrari - Arrivano conferme : ecco il sostituto di Raikkonen : La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello tra Ferrari e Mercedes. Individuato il dopo Raikkonen per la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la Ferrari. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in ...

Ferrari - Arrivano conferme : ecco il sostituto da Raikkonen : La Formula 1 è nella fase iniziale, grande spettacolo con il duello tra Ferrari e Mercedes. Individuato il dopo Raikkonen per la Rossa, si tratta di Ricciardo, l’australiano ha firmato ormai da due mesi un’opzione con la Ferrari. A rivelarlo è Motorsport.com, che sottolinea come l’australiano stia attendendo di capire cosa succederà intorno a lui prima di prendere una decisione definitiva. La scuderia di Maranello dunque pare essere in netto ...

Fan-Caraoke si ricicla su Rai2. Arrivano Andrea Perroni - Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas – Tutti gli ospiti : Gigi e Ross con Andrea Perrone Edizione rinnovata per Fan-Caraoke. Dopo un’annata poco esaltante per ascolti e contenuti, il programma passa da Rai1 – dove era stato annunciato al sabato pomeriggio - a Rai2, cambia conduttore e non solo. Via Giampaolo Morelli, da stasera alle 23.20 a bordo dell’auto canterina sale il comico Andrea Perroni, visto a Zelig e Colorado. Andrea sarà affiancato da Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas. La ...

Sirene 2 e La Strada di Casa 2 : le fiction di successo targate Rai - Arrivano i sequel : Sirene e La Strada di Casa le fiction di successo targate Rai, arrivano con le seconde stagioni. Quando e cosa accadrà? Le fiction Rai sono sempre garanzia di successo ed è forse che in questa ottica arrivano sempre i sequel. E’ quello che sta accadendo per due delle fiction più amate della scorsa stagione: Sirene e La Strada Di Casa. Sirene e La Strada di Casa, in arrivo i sequel Il cast è stato riconfermato per ambedue le fiction ma non ...

Massimo Ciavarro : "Lavorai con Nicole Kidman. Pensavo che non sarebbe Arrivata da nessuna parte" : Si intitolava Un’australiana a Roma e Nicole Kidman lo girò ancor prima di finire sul set di Giorni di tuono e Cuori Ribelli. Regista di quella produzione tutta italiana era Sergio Martino e il protagonista maschile aveva il volto di Massimo Ciavarro.All’epoca sconosciuta, perlomeno nel nostro Paese, l’attrice che di lì a poco avrebbe conosciuto e sposato Tom Cruise venne snobbata e sottovalutata da Ciavarro, che ha ricordato quelle ...

Da oggi al cinema il Berlusconi di Sorrentino : Arriva 'Loro 1' - trailer - : La prima parte di 'Loro', il film di Paolo Sorrentino suddiviso in 2 capitoli, esce oggi, martedì 24 aprile, nelle sale italiane. Distribuito da Universal Pictures, anticipa 'Loro 2', nei cinema dal ...

Appello per operai a tempo indeterminato - Arrivano migliaia di cv ma i sindacati accusano : Grafica Veneta ha trovato gli operai che cercava. Ad annunciarlo è il patron dell'azienda di Trebaseleghe, Fabio Franceschi, che qualche giorno fa aveva rilasciato un'intervista per lamentarsi del fatto di

“Via Carlo Conti”. L’Eredità - ecco chi Arriva. Il conduttore toscano era stato scelto per prendere il posto di Fabrizio Frizzi - ma la Rai ha deciso : il nome del sostituto. Piacerà di sicuro : In vista della definizione dei palinsesti autunnali, tornano puntuali le voci di primavera sulla prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l’AdnKronos, in casa Rai, in particolare, si preparerebbero una serie di cambiamenti epocali, alcuni dei quali si renderanno necessari per colmare assenze pesanti. Così si vocifera che, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo ...

Trailer Battefield 5 imminente - perché potrebbe Arrivare da un momento all’altro : Già sappiamo che Battlefield 5 sarà lanciato a ottobre 2018. Praticamente sostituirà l'uscita di Anthem, prevista per i primi mesi del 2019, anche se noi ci crediamo poco. I dettagli sul prossimo titolo della serie Battlefield sono pochissimi e finora non è stato ilasciato ancora un Trailer. Questa situazione però potrebbe cambiare presto. Il primo Trailer di Battlefield 5 Il senior video e media director di DICE, Randy Evans, ha scritto ...

KINGDOM HEARTS 3 : Arriva il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80! Da non perdere : Una delle case produttrici più amate da parte dei videogiocatori che non possono fare a meno del gaming è senza dubbio Square-Enix che fino ad oggi ha accompagnato generazioni su generazioni sfornando sempre videogames di altissima qualità che hanno ottenuto numerose vendite. Kingdom HEARTS 3: ecco il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80, analizziamo il tutto In occasione del Kingdom ...

Billions 3 Arriva su Sky : trama - cast e trailer - Super Guida TV : L'alta finanza, la politica, la famiglia e il potere sono i punti di congiunzione di questa serie americana trasmessa dal 2016 sul canale Showtime. Nata dalla mente creativa di Brian Koppelman, ...