Apertura con il botto a Expo Motori

XXV anni di concorso Postacchini - Apertura in conservatorio e finale il 26 maggio : Sono 139 gli iscritti da tutto il mondo distribuiti nelle 4 categorie, per la XXV edizione del concorso Violinistico Internazionale Andrea Postacchini . Tra essi anche la concorrente più giovane, ...

Wall Street : Apertura in rialzo - Nasdaq vola - +1% - con Amazon da record : Dal fronte macroeconomico, tra gennaio e marzo l'economia americana e' cresciuta al tasso del 2,3% contro stime per un +1,8%; c'e' stato tuttavia un rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti. Dal ...

Governo - Di Maio : 'Con la Lega discorso chiuso. Bene l'Apertura del Pd' - : Una forza politica del genere deve provare per forza, fino alla fine, a dare un Governo del cambiamento . E cioè fare quelle cose che abbiamo portato avanti per anni, altrimenti non sarebbe un ...