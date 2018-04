Aperti o chiusi il Primo Maggio? La battaglia dei festivi

Elezioni 2018 : seggi Aperti fino alle 23. A Palermo alcuni seggi ancora chiusi - Grasso : «Inaccettabile» : Per la prima volta si vota con il Rosatellum, sistema misto che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. Nel Lazio e in Lombardia elettori alle urne anche per le Regionali. Ritardi nel voto a Palermo