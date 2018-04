Ancora Bologna sconfitto in casa Goal annullato a Orsolini ingiustamente La cronaca di

Probabili formazioni/ Bologna Milan : Kalinic Ancora in panchina? Notizie live e diretta (Serie A 35^ giornata) : Probabili formazioni Bologna Milan: diretta tv, orario e le ultime Notizie sugli 11 attesi al Dall'Ara per la Serie A. Tanti gli assenti annunciati, sia per Donadoni che per Gattuso.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Gol Lucas Leiva - Ancora il centrocampista : pareggio della Lazio contro il Bologna [VIDEO] : Gol Lucas Leiva, ancora il centrocampista: pareggio della Lazio, dopo pochi minuti Bologna in vantaggio contro la Lazio, continua il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna che hanno regalato subito grandi emozioni nei primi minuti. A sorpresa la squadra di Donadoni passa subito in vantaggio, tiro di Dzemaili ed errore di Strakosha, Verdi non sbaglia. Qualche minuto più tardi risponde la Lazio, pareggio ...

Atalanta - sarà Ancora «dolce» Bologna? Formazione - dubbio Ilicic - De Roon : Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

Maltempo - domani Ancora neve a Bologna : pronti 196 spazzaneve : ancora neve domani a Bologna, dove le scuole rimangono comunque regolarmente aperte: in base all’allerta Arpae, scatta il piano del Comune con 37 mezzi spargisale e 196 spazzaneve pronti ad entrare in azione, oltre alle 39 squadre dedicate alle attività manuali. Gli spargisale verranno attivati prima in collina e poi in pianura per la salatura preventiva delle strade. Gli spazzaneve accenderanno il motore non appena i depositi di neve ...

Serie A Bologna - Donadoni su Destro : «Può fare Ancora meglio» : Così Roberto Donadoni a fine gara: "Non siamo dei fenomeni adesso e non eravamo degli sprovveduti prima: teniamo i piedi per terra - dice a Sky Sport - I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, ...