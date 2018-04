Analisi Auditel | Ballando con le stelle fra Amici e Ulisse

blogo

(Di domenica 29 aprile 2018) La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre sulla soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 7% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva dicon leTutti in pista che tocca il 20%, con la linea di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva blucon leche è da subito al comando sulla linea del 20% di share, con la curva diche scorre in lentissima crescita (la pantomima Parisi-Ventura-Biondo-Fedez non ha funzionato più di tanto) fino ad arrivare al 19% di share ed è interessante notare come il nero di Rai1 delle 21:55 faccia "poco male" allo show di Milly Carlucci che infatti recupera subito il suo pubblico, conche come accade da qualche settimana non va ...