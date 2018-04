Amici | il bacio tra Emma e Biondo Ma il pubblico in studio li fischia

Amici - il serale : il bacio passionale tra Biondo ed Emma fa emozionare tutti Video : Arriva finalmente l'attesa conferma dopo alcuni mesi di frequenti gossip che preannunciavano la presunta storia d'amore tra Emma Muscat e il cantante Biondo. Il tutto è accaduto nella puntata serale di '#Amici 17' trasmessa ieri sera, in data sabato 28 aprile, quando la coppia si è presentata sul palco per esibirsi in un dolce duetto: scopriamone tutti i dettagli leggendo le indiscrezioni riportate di to. Amici 17: Biondo ed Emma Muscat stanno ...

Amici - il serale : il bacio passionale tra Biondo ed Emma fa emozionare tutti : Arriva finalmente l'attesa conferma dopo alcuni mesi di frequenti gossip che preannunciavano la presunta storia d'amore tra Emma Muscat e il cantante Biondo. Il tutto è accaduto nella puntata serale di 'Amici 17' trasmessa ieri sera, in data sabato 28 aprile, quando la coppia si è presentata sul palco per esibirsi in un dolce duetto: scopriamone tutti i dettagli leggendo le indiscrezioni riportate di seguito. Amici 17: Biondo ed Emma Muscat ...

