Amici | Emma spiazza tutti | Vorrei far notare quanti miei ex ci sono in studio

Amici - il serale : il bacio passionale tra Biondo ed Emma fa emozionare tutti Video : Arriva finalmente l'attesa conferma dopo alcuni mesi di frequenti gossip che preannunciavano la presunta storia d'amore tra Emma Muscat e il cantante Biondo. Il tutto è accaduto nella puntata serale di '#Amici 17' trasmessa ieri sera, in data sabato 28 aprile, quando la coppia si è presentata sul palco per esibirsi in un dolce duetto: scopriamone tutti i dettagli leggendo le indiscrezioni riportate di to. Amici 17: Biondo ed Emma Muscat stanno ...

Amici - il serale : il bacio passionale tra Biondo ed Emma fa emozionare tutti : Arriva finalmente l'attesa conferma dopo alcuni mesi di frequenti gossip che preannunciavano la presunta storia d'amore tra Emma Muscat e il cantante Biondo. Il tutto è accaduto nella puntata serale di 'Amici 17' trasmessa ieri sera, in data sabato 28 aprile, quando la coppia si è presentata sul palco per esibirsi in un dolce duetto: scopriamone tutti i dettagli leggendo le indiscrezioni riportate di seguito. Amici 17: Biondo ed Emma Muscat ...

Amici17 - Emma Marrone consola Bryan e parla del flop del suo ultimo disco : In Italia se non vendi - non vali : La quarta puntata del serale di Amici è stata ricca di ospiti tra cui Emma Marrone che ha ricoperto anche i panni di giurato della Commissione Esterna sostituendo Ermal Meta, impegnato in un concerto. ...

«Amici 17» : fra auto-tune e la battuta geniale di Emma : Biondo «è preso bene», rilassato davanti all’ennesima polemica del serale di Amici: auto-tune sì o auto-tune no? Nella quarta puntata del serale del programma di Maria De Filippi, ognuno dice la sua. La Ventura lo sostiene. la Parisi lo contesta. Fedez, in diretta da Los Angeles, intavola una difesa appassionata, «Amici è una gara canora del 2018 e non del dopoguerra, e non dimentichiamoci che nel 2009 l’auto-tune è stato accettato ...

Amici - Emma Marrone stuzzica gli ex : la reazione di De Martino e Bocci - video Video : #Stefano De Martino è rientrato alla base dopo l'esperienza da inviato a L'Isola dei Famosi. La quarta puntata di #Amici si è aperta con l'ingresso del ballerino mano nella mano con Maria De Filippi. La conduttrice ha riabbracciato il 'figliuol prodigo' e gli ha assegnato subito un compito importante. Per dirimere la querelle relativa all'utilizzo dell'autotune da parte di Biondo l'ex marito di Belen Rodriguez [Video] è stato invitato a cantare. ...

'Amici 17' - Emma tra gli ex Bocci e De Martino. E il ballerino spiazza tutti : Siparietto tra Stefano De Martino, Emma Marrone e Marco Bocci ad 'Amici 17'. La cantante salentina è dotata di grande ironia e a Geppy Cucciari, che le ha riservato qualche battuta, ha detto: "Pensavo ...

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fidanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

Amici 17 - Biondo ed Emma Muscat si baciano in diretta (Foto) : Biondo ed Emma Muscat si sono baciati in diretta durante la quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi.Il rapper, protagonista in apertura di puntata di un lunghissimo dibattito dedicato all'utilizzo dell'autotune nelle esibizioni dal vivo, durante la seconda fase del programma, infatti, si è esibito in duetto con la cantante di origini maltesi. prosegui la letturaAmici 17, Biondo ed Emma Muscat si ...

Emma Marrone show ad Amici 17 tra i fidanzati in studio e le vendite del disco : Emma Marrone show ad Amici 17. Nel serale del 28 aprile la bella salentina è stata ospite non solo per duettare con i ragazzi durante la prima prova ma anche per salire sul palco in seguito e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La prima bordata arriva quando Geppi Cucciari viene chiamata al centro dello studio per ingannare un po’ il tempo con le sue battute. LE BATTUTE DI GEPPI CUCCIARI Naturalmente la comica sarda prende di mira ...

Video bacio di Emma e Biondo - Amici 17 : il duetto sulle note di Someone like you : Biondo ed Emma Muscat finalmente si sono concessi il tanto atteso duetto nella seconda fase di Amici 17. Per due settimane la cantante ha condiviso il palco con il compagno di squadra Irama ma finalmente la produzione ha accontentato lei e Biondo che hanno portato sul palco la loro versione di Someone like You in cui il rapper ha potuto scrivere le sue strisce accompagnando la sua amata collega e fidanzata. IL bacio DI Biondo ED Emma Biondo ...

Emma Marrone Vs Alessandra Amoroso - video Amici 17 : la prima fase mette Matteo ko : Emma Marrone Vs Alessandra Amoroso ad Amici 17 e non per via delle polemiche e delle divisioni che da sempre hanno accompagnato le due cantanti sin dalla loro partecipazione al programma. Sono proprio le due pupille di Maria de Filippi che in questo serale del 28 aprile scendono in campo per la prova corale della prima fase che segnerà lo stop per alcuni ragazzi e permetterà ad altri di accedere alla seconda fase. Emma Marrone E Alessandra ...

Emma ad Amici 17 parla di Stefano - Bocci e della delusione per il nuovo disco : Emma Marrone incontra ad Amici 17 gli ex fidanzati Stefano De Martino e Marco Bocci e parla della delusione del nuovo disco Emma Marrone è tornata ad Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata ospite della quarta puntata della nuova edizione. Oltre ad esibirsi, l’artista ha indossato pure i panni del giurato della […] L'articolo Emma ad Amici 17 parla di Stefano, Bocci e della delusione per il nuovo disco proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone sul flop di Essere qui ad Amici (video) : “Il mio disco più bello non vende : in Italia pronti a pugnalarti” : L'ammissione di Emma Marrone sul flop di Essere qui durante il serale di Amici di Maria De Filippi del 28 aprile ha spiazzato tutti: in quello che era partito come un discorso a sostegno del ballerino Bryan, in crisi dopo le difficoltà delle ultime settimane, la cantante salentina si è sfogata parlando apertamente dei risultati non brillanti del suo ultimo album in studio. Pubblicato a gennaio scorso, anticipato dal singolo L'isola, Essere ...

Emma Marrone/ In studio tra gli ex Stefano De Martino e Marco Bocci : la cantante ironizza (Amici 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina torna da Maria De Filippi dove è stata lanciata dopo il grandissimo successo in Giappone per il suo tour musicale. (Amici 2018)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:40:00 GMT)