Amici | anche nella quarta puntata del serale domina l' affaire Biondo Tra gli ospiti

Anche Fedez ad Amici di Maria De Filippi - ospite del 4° serale il 28 aprile col ritorno di Stefano De Martino : Fedez ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti della quarta puntata del serale, in diretta su Canale 5 sabato 28 aprile. Il rapper di Newtopia si aggiunge agli ospiti già annunciati per il nuovo appuntamenti di Amici 2018. Oltre ad Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, attese per le corali di squadra della prima fase, ad Amici 2018 arrivano Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Stash Fiordispino dei The Kolors, ospiti della seconda fase per un ...