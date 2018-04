Amici 2018 | il serale | notizie | puntate | anticipazioni e tutte le informazioni

Ascolti tv 28 aprile 2018 : vince Ballando con le stelle (20 - 8%-18 - 5%) - Amici (19 - 5%) : Ascolti tv sabato 28 aprile 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 28 aprile 2018? Secondo gli ultimi dati, ieri sera su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le stelle 13 è stata vista da una media di 3 milioni 718 […] L'articolo Ascolti tv 28 aprile 2018: vince Ballando con le stelle (20,8%-18,5%), Amici (19,5%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018. Ballando 20.78% (anteprima 18.47%) - Amici 19.52%. Flop Saturday Night Live (1.1%) : Carlucci, Guetta e Di Pasquale Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46 (qui quello che è successo ieri). Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video ...

Amici 2018 - il serale : cast - anticipazioni - squadre e tutte le informazioni : Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per tornare a partire da sabato 7 aprile. L’appuntamento sarà come sempre...

Amici 2018 - ancora scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura. L’insostenibile dibattito su Biondo : La quinta puntata di Amici 17, come prevedibile, si è contraddistinta dallo scontro tra le due prime donne della commissione esterna, Heather Parisi e Simona Ventura. Dopo le frecciatine lanciate via social durante la settimana appena terminata, l’appuntamento con il talent show del sabato sera di Canale 5 si è aperto con un insostenibile dibattito durato mezz’ora abbondante sul cantante Biondo e sulla questione “auto-tune sì, auto-tune no”. Un ...

Eliminato Amici 2018 quarta puntata : clamoroso colpo di scena finale Video : Prosegue l'appuntamento con il serale [Video] di #Amici 2018: questa sera 28 aprile è andata in onda la quarta puntata di questa edizione. Una puntata decisamente molto polemica che è aperta con le critiche di Heather Parisi a Biondo. Il giudice di quest'anno, infatti, non trova giusto il fatto che Biondo possa esibirsi con l'aiuto dell'Autotune e proprio per questo motivo la conduttrice ha deciso di analizzare nel dettaglio la situazione, ...

Eliminato Amici 2018 4^ puntata : la clamorosa decisione della giuria Video : Sabato 28 aprile in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Amici [Video], il talent Mediaset giunto alla diciassettesima edizione. #Maria De Filippi è entrata in studio insieme a Stefano De Martino tornato nel programma dopo la sua avventura a L'Isola 13. Successivamente la conduttrice ha chiamato Biondo per avere un confronto con Heather Parisi. Il giovane rapper per si è dissociato dalle minacce che ha ricevuto l'ex ...

Amici SERALE 2018/ Ed.17 Vincitore e eliminati quarta puntata : Irama primo - salva anche Lauren : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 00:28:00 GMT)

Vincitore ed eliminato di Amici 2018 il 28 aprile : chi lascia il programma al 4° serale : Vincitore ed eliminato di Amici 2018 arrivano al termine della puntata in diretta su Canale 5, sabato 28 aprile. Dopo la prima corale e la seconda fase che prevede esibizioni sei singoli concorrenti, tre degli allievi hanno avuto la possibilità di accedere alla terza fase. Nella sfida a tre, a decidere il Vincitore è stata la commissione esterna di Amici di Maria De Filippi mentre l'eliminato è stato delegato ai docenti del programma ...

Amici 2018 Serale : la Ventura attacca Heather Parisi e lascia lo studio : Simona Ventura si scaglia contro Heather Parisi e lascia lo studio di Amici 2018 Simona Ventura protesta contro Heather Parisi e lascia lo studio del Serale di Amici 2018. Succede nella quarta puntata, in cui tiene ancora banco la polemica sull’auto-tune. Ad inizio serata, la Ventura accusa nuovamente la giurata “avversaria” con queste frasi: “Tutto […] L'articolo Amici 2018 Serale: la Ventura attacca Heather Parisi ...

Emma Marrone/ In studio tra gli ex Stefano De Martino e Marco Bocci : la cantante ironizza (Amici 2018) : Emma Marrone, la cantante salentina torna da Maria De Filippi dove è stata lanciata dopo il grandissimo successo in Giappone per il suo tour musicale. (Amici 2018)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:40:00 GMT)