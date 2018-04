Amici 2018 | ancora scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura L’insostenibile dibattito

Eliminato Amici 2018 quarta puntata : clamoroso colpo di scena finale Video : Prosegue l'appuntamento con il serale [Video] di #Amici 2018: questa sera 28 aprile è andata in onda la quarta puntata di questa edizione. Una puntata decisamente molto polemica che è aperta con le critiche di Heather Parisi a Biondo. Il giudice di quest'anno, infatti, non trova giusto il fatto che Biondo possa esibirsi con l'aiuto dell'Autotune e proprio per questo motivo la conduttrice ha deciso di analizzare nel dettaglio la situazione, ...

Amici 2018 Serale : la Ventura attacca Heather Parisi e lascia lo studio : Simona Ventura si scaglia contro Heather Parisi e lascia lo studio di Amici 2018 Simona Ventura protesta contro Heather Parisi e lascia lo studio del Serale di Amici 2018. Succede nella quarta puntata, in cui tiene ancora banco la polemica sull’auto-tune. Ad inizio serata, la Ventura accusa nuovamente la giurata “avversaria” con queste frasi: “Tutto […] L'articolo Amici 2018 Serale: la Ventura attacca Heather Parisi ...

Il ritorno di Emma Marrone ad Amici 2018 nel 4° serale - video dei duetti coi Bianchi in Calore e Amami : Dopo una settimana trascorsa tra Tokyo e Las Vegas, il ritorno di Emma Marrone ad Amici di Maria De Filippi sabato 28 aprile ha rappresentato la prima incursione della cantante nella fase serale di quest'edizione del programma di Canale5. La cantante di Adesso ha vinto l'edizione 2009-2019 del talent show, la stessa dei ballerini Stefano De Martino, ospite della stessa serata, e Elena D'Amario oggi nel corpo di ballo del programma. La Marrone ...

La dimostrazione autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018 e l’intervento di Fedez a favore di Biondo (video) : La dimostrazione sull'autotune di Stefano De Martino ad Amici 2018, nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La nuova puntata del serale si apre con un paio di questioni che riguardano il cantante Biondo, al centro di una duplice polemica: da un lato la disapprovazione di Heather Parisi nei suoi confronti, dall'altro l'uso dell'autotune che ancora oggi continua a far discutere. Maria De Filippi chiede l'aiuto del ...

Amici 2018 - quarta puntata Serale del 28 aprile in diretta. Simona Ventura contro Heather Parisi : «Posa il fiasco perchè non ci siamo» poi lascia lo studio : Amici 2018 - Simona Ventura Il Serale di Amici 2018 arriva alla quarta puntata (dopo una terza senza eliminazioni) e qui su DavideMaggio.it, come ogni sabato, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del Serale di sabato 28 aprile Ore 21.13- Inizia la puntata. Maria De Filippi saluta il pubblico: ...