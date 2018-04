Ambra Angiolini a TvBlog | Cyrano? Orgogliosa di quel programma Quello che si

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti in Un bel luogo per morire : Mediaset punta anche sui licantropi e Megan Montaner : Sono ormai due anni che tutto quello che passa per le mani di Mediaset diventa qualcosa di poco successo, Un bel luogo per morire segnerà la svolta per le fiction di Canale 5? La rete ha inanellato una serie di insuccessi, intervallati da pochi sprazzi di luce permesse solo da Rosy Abate, Squadra Antimafia e L'Isola di Pietro, e solo un piano ben strutturato, così come fatto in Rai, potrebbe cambiare le cose. Le prime novità sulla prossima ...

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conducono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

MALDAMORE/ Su Canale Nove il film con Ambra Angiolini e Luisa Rainieri (oggi - 24 aprile 2018) : MALDAMORE, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, alla regia Angelo Longoni. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:19:00 GMT)

Cyrano – L’amore fa miracoli - Rai 3 chiude il programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini : Rai 3 sospende Cyrano – L’amore fa miracoli, il programma con Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini a causa del flop dal punto di vista degli ascolti.

“Scaricata!”. Brutta batosta per Ambra Angiolini. L’attrice era al settimo cielo per la sua nuova avventura - ma ora ha dovuto bere dall’amaro calice della delusione : “Era inevitabile…” : La sua nuova avventura televisiva era appena iniziata, ma è già finita. Per Ambra Angiolini è una delusione cocente: nelle ultime ore è venuta fuori la notizia che il programma del venerdì sera di Rai 3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli che l’attrice conduceva assieme a Massimo Gramellini ha già chiuso i battenti. Purtroppo la dura legge degli ascolti ha avuto la meglio e, nonostante lo show avesse tutti i numeri potenzialmente per ...

Ascolti bassi - chiuso il Cyrano di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini : Sarà pur vero che l’amore fa miracoli, ma non nel campo degli Ascolti tv a quanto pare. Il programma di Rai3 Cyrano – L’amore fa miracoli condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, infatti, è stato chiuso dopo 4 puntate delle 8 previste. La ragione? Un flop dal punto di vista dei risultati Auditel. Scrive il sito Davidemaggio.it: Dopo un debutto già di per sè magro col 3.6% di share, gli Ascolti sono progressivamente ...

Cyrano - l’amore fa miracoli? Non sempre. Il programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini “rischia la chiusura anticipata” : L’amore e i sentimenti, tra Shakespeare e Tinder. Massimo Gramellini e Ambra Angiolini si sono posti un nobile obiettivo, con il loro “Cyrano, l’amore fa miracoli”: portare alcuni “frammenti di un discorso amoroso”, per dirla alla Barthes, in prima serata su RaiTre. Esperimento ambizioso, forse troppo. Tanto che, stando a quanto riportato da Il Giornale, la prossima in onda venerdì potrebbe essere ...