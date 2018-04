Amazon nel futuro | robot da compagnia per tutti | nuovo business per il colosso?

Netflix e Amazon devono avere - nel loro catalogo - il 30% di film europei - : Gli Stati membri avranno infine la possibilità di chiedere ai servizi di streaming che non hanno sede nei loro Paesi ma che si rivolgono al loro audience nazionale di sostenere finanziariamente le ...

Amazon può consegnare un pacco direttamente nella tua auto : “Il pacco che stavi aspettando? Ti è stato recapitato direttamente nel baule della tua auto”. Può suonare strano, ma Amazon ha deciso di collaborare con Volvo e General Motors per testare un nuovo servizio: quello, appunto, che non prevede la consegna a un indirizzo preciso, bensì direttamente all’interno della propria automobile. Il tutto funziona grazie all’app Amazon Key, attraverso cui i proprietari dell’auto ...

Rivoluzione Amazon : ora il pacco arriva direttamente nel bagagliaio dell'auto Video : #Amazon consegna in ogni luogo, anche nel bagagliaio della tua auto. No, non è l'ultima trovata pubblicitaria per sponsorizzare l'azienda ma il nuovo servizio lanciato dalla societa' di delivery più famosa al mondo che permette ai clienti di ricevere i pacchi direttamente nel bagagliaio della propria auto. Dopo il servizio Amazon Key che permette al corriere di consegnare il pacco direttamente dentro casa anche se il proprietario è assente, ora ...

Rivoluzione Amazon : ora il pacco arriva direttamente nel bagagliaio dell'auto : Amazon consegna in ogni luogo, anche nel bagagliaio della tua auto. No, non è l'ultima trovata pubblicitaria per sponsorizzare l'azienda ma il nuovo servizio lanciato dalla società di delivery più famosa al mondo che permette ai clienti di ricevere i pacchi direttamente nel bagagliaio della propria auto. Dopo il servizio Amazon Key che permette al corriere di consegnare il pacco direttamente dentro casa anche se il proprietario è assente, ora il ...

Amazon inzia a consegnare i pacchi nelle automobili negli USA : Fiera della fiducia che gli Statunitensi hanno riposto in sé, Amazon inaugura la nuova modalità di consegna chiamata Amazon Key In-Car che le permetterà di consegnare i pacchi proprio all'interno delle auto. L'articolo Amazon inzia a consegnare i pacchi nelle automobili negli USA proviene da TuttoAndroid.

Amazon vuole lanciare un robot da compagnia nel 2019 : Dopo l’assistente digitale da salotto Amazon vuole arrivare per prima a proporre nelle case del grande pubblico un’altra categoria di prodotto inedita: un robot domestico in grado di seguire gli utenti per fornire loro i servigi di Alexa seguendoli per casa. Lo ha riportato in queste ore Bloomberg, che del progetto top secret ha già raccolto una manciata di informazioni utili. Dalla testata scopriamo che il nome in codice del ...

Amazon Gaming Week e tanto altro nelle Offerte Amazon della settimana : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il Gaming e la tecnologia in generale. E se ciò non bastasse, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete ogni giorno le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Un esempio? Ecco le Offerte Amazon ...

Amazon Prime : sono 100 milioni gli abbonati nel mondo : Si è tante volte parlato di Amazon Prime, il servizio in abbonamento offerto dal gigante statunitense delle vendite online che, per una quota annuale, offre l’accesso a molteplici benefici, dalle spedizioni gratuite su milioni di prodotti a offerte speciali. Nelle scorse settimane ha fatto discutere l’annuncio dell’azienda che ha confermato un aumento del prezzo annuale in Italia che passa da €19,99 a €36 l’anno, ...

Il Signore degli anelli - La serie su Amazon/ Bezos trasforma il suo Alien in Grande Fratello : Con un investimento stratosferico Amazon produrrà una nuova serie basata su "Il Signore degli anelli". Un salto di qualità inquietante per l'azienda di Bezos, dice YODA(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Roma ospita il Gp di Formula E (auto elettriche): un evento inedito che farà... presa!, dei ComicastriCONTROMANO/ La pecca di Albanese in un film sul buono nell'incontro con l'altro, di R. Bernocchi

Amazon.com / Truffe in crescita nel 2018 : Donald Trump contro Jeff Bezos : Amazon.com, Truffe in crescita nel 2018. Donald Trump intanto attacca Jeff Bezos ed è polemica. Tutti i consigli per non cadere mai online in una delle trappole più conosciute.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:29:00 GMT)

Picnic at Hanging Rock : Natalie Dormer nel trailer della miniserie Amazon! : Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Amazon Gaming Week e tanto altro nelle Offerte Amazon della settimana : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il Gaming e la tecnologia in generale. E se ciò non bastasse, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete ogni giorno le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Un esempio? Ecco le Offerte Amazon ...

Le cose che si sanno sulla serie Amazon sul “Il Signore degli Anelli” : Durerà almeno cinque stagioni e molto probabilmente diventerà la più costosa serie tv di sempre, ha scritto lo Hollywood Reporter The post Le cose che si sanno sulla serie Amazon sul “Il Signore degli Anelli” appeared first on Il Post.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI SBARCA SU Amazon/ Cresce l'attesa del pubblico per la serie prodotta da Peter Jackson : AMAZON compra Il SIGNORE DEGLI ANELLI: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i diritti per produrre la serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:09:00 GMT)